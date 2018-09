Volatiele loodprijzen wegen op Campine

De resultaten van de loodrecycleerder kwamen in het eerste halfjaar iets lager uit dan in juni 2017. Maar het orderboek is goed gevuld en Campine blikt positief vooruit.

Campine is georganiseerd rond twee activiteiten: de recyclage van lood uit klassieke autobatterijen en ander loodafval én de productie van Antimoontrioxide, een vlamvertrager voor kunststoffen. Het is onder meer de grootste recycleerder van autobatterijen in de Benelux.

Het bedrijf, - met zijn 116 jaar een van de oudste ondernemingen op de Brusselse beurs - boekte in het eerste halfjaar een omzet van 113,8 miljoen euro (-2,3%) en een nettowinst van 4,67 miljoen (-6,2%). De lichte daling van de resultaten is volledig te wijten aan 'de zeer volatiele, doch lagere loodprijzen in 2018', klinkt het bij Campine.

Marges

'Ondanks het feit dat de gemiddelde metaalprijzen gelijkaardig zijn aan die van het eerste semester van 2017, vertonen de loodprijzen op de Londense metaalmarkt (LME) dit jaar een neerwaartse trend. Samen met de gestegen aankoopprijzen voor oude batterijen, heeft dit op korte termijn een negatief effect op de marges', stelt CEO Willem De Vos. Maar op de langere termijn is hij optimistischer. Want de beschikbaarheid van batterijen is na de zomer verbeterd en de prijzen van batterijen dalen, met een positief effect op de marges.