Voorakkoord bij Bekaert, 125 gedwongen ontslagen

Ook in het onderzoekscentrum van Bekaert in Deerlijk verdwijnen jobs

Bij Bekaert hebben bonden en directie een voorakkoord bereikt over het sociaal plan. Volgens de bonden vallen er circa 125 gedwongen ontslagen.

Vannacht bereikten bonden en directie van de Belgische staaldraad en staalkoordproducent Bekaert een voorakkoord over het herstructureringsplan dat de directie in maart lanceerde voor zijn Belgische fabrieken. Daarbij zouden aanvankelijk 250 jobs sneuvelen. Maar dat aantal wordt gehalveerd, zo blijkt nu. Volgens de bonden is met de directie overeengekomen dat er circa 125 gedwongen ontslagen zullen vallen: 95 arbeiders en 30 bedienden. Voor een tiental mensen zou een aanvraag worden ingediend voor SWT - de nieuwe naam voor brugpensioen - vanaf 58 jaar. Dat kan omdat Bekaert in ons land een bedrijf in herstructurering is.

'Er zijn ook mogelijkheden voorzien voor vrijwillig vertrek', zegt Piet Decavele, secretaris van ACV Metea. Voor de mensen die het bedrijf moeten verlaten is een afscheidspremie voorzien.

De bonden gaan het voorakkoord nu voorleggen aan de achterban. De directie bevestigde het voorakkoord maar wou geen enkel detail kwijt.

De vakbonden en de directie van Bekaert onderhandelen al maanden over een sociaal akkoord voor de werknemers die hun werk verliezen na de herstructurering die de directie in maart aankondigde in vier van zijn zes Belgische vestigingen.

Toen werd beslist dat de fabriek in Moen, waar staalvezels worden gemaakt voor betonversterking, wordt gesloten en dat er ook jobs verdwijnen in de vestigingen in Ingelmunster (machinebouw), Deerlijk (onderzoek) en Zwevegem (hoofdkantoor en staaldraad). Aanvankelijk zouden 250 jobs sneuvelen. Maar dat stuitte op fors protest van de werknemers die de afgelopen maanden langzaamaanacties voerden in de fabriek van Moen. Dat leidde tot zware productieproblemen. Vorige week legden de arbeiders in de vier getroffen vestigingen het werk neer uit onvrede met de voorstellen van de directie nadat de bonden hadden opgeroepen tot een 24-uren staking.

Om de onderhandelingen uit het slop te halen, stuurde Bekaert-topman Matthew Taylor vorige week een brief naar alle werknemers. Daarin verklaarde hij zich bereid toegevingen te doen. Het aantal geplande ontslagen zou volgens Taylor na een zorgvuldige analyse kunnen teruggebracht worden van 250 naar 169 arbeiders en bedienden. Mocht dit voorstel echter niet worden aanvaard, dan dreigde hij ermee de herstructurering door de voeren desnoods zonder akkoord.

De langzaamaanacties in Moen - de directie hoopte de fabriek tot eind dit jaar op volledige capaciteit open te kunnen houden - kostte Bekaert dit jaar al minstens 5 miljoen euro. De productie van Moen verhuist naar Tsjechië. Moen is volgens de bonden de meest rendabele fabriek van Bekaert in België.