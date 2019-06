Voorzitter Thomas Leysen koopt voor 3 miljoen Umicore-aandelen

De voorzitter van Umicore, Thomas Leysen, heeft 110.000 Umicore-aandelen gekocht. Daar betaalt hij 3 miljoen euro voor.

Het aandeel is stevig teruggevallen en daar maakt Leysen gebruik van. Hij kocht de aandelen volgens een melding op de website van beurswaakhond FSMA op 24 mei jongstleden voor 26,97 euro per stuk. Het Umicore-aandeel was op zijn piek in juli vorig jaar 53 euro waard.

In de voorbije maanden verloor het bedrijf 4 miljard euro beurswaarde. De waarde van Umicore denderde naar beneden door de handelsoorlog tussen de VS en China, maar nog meer door de dalende Chinese elektrische autoverkoop en de impact daarvan op de resultaten van het bedrijf.

Volgens sommige waarnemers schort er structureel wat aan het groeiverhaal van Umicore. Er heerst twijfel over de afdeling batterijmaterialen.

Volgens het beurshuis JPMorgan geldt de lagere vraag naar batterijmaterialen mogelijk alleen voor Umicore, en niet voor de hele sector. Credit Suisse spreekt van overcapaciteit op de markt, wat tot structureel lagere marges leidt. Dat kan betekenen dat Umicore meer problemen heeft dan het toegeeft.

Benijdenswaardige positie

Leysen maakt zich geen zorgen. 'Er is geen reden tot paniek', zei hij een maand geleden in een interview met De Tijd. 'Ik heb er vertrouwen in dat Umicore zich de komende 4 à 5 jaar goed zal ontwikkelen. Omdat we de juiste dingen doen. Wat de beurskoers binnen drie of zes maanden doet, daar ben ik niet heel erg mee bezig.'

'We hebben een benijdenswaardige positie in een heel belangrijke markt, en die willen en zullen we verder uitbouwen. Alleen zal het in 2019 iets minder snel gaan dan gehoopt. De elektrische wagen zal doorzetten, de vraag zal dit jaar wat minder snel stijgen door het gewijzigde beleid in China.'