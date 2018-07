Waalse kalkgigant groeit naar 2,3 miljard omzet

Het familiebedrijf Lhoist, dat in ruzie ligt met de paters van Rochefort, boekte vorig jaar 195 miljoen euro winst.

Het Waalse Lhoist boekte vorig jaar 3 procent omzetgroei tot bijna 2,3 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) zakte licht, maar dankzij eenmalige boekhoudkundige ingrepen steeg de nettowinst met een kwart tot 195 miljoen euro.

Het bedrijf startte in 1889 met een kalksteengroeve langs de Maas nabij Luik. De uiterst discrete familie Lhoist, met momenteel Jean-Pierre Berghmans als patron en voorzitter van het bedrijf, bouwde de kalkgroep sindsdien uit tot wereldleider in zijn sector. Lhoist is actief in meer dan 100 landen en telt wereldwijd 6.400 werknemers waarvan 765 in thuisland België.

100 landen Lhoist is actief in meer dan 100 landen en telt wereldwijd 6.400 werknemers waarvan 765 in thuisland België.

Kalk vind je onder andere terug in kauwgum, ontbijtgranen en babyvoeding, en als witmaker in papier of verven. Staalbedrijven gebruiken het om onzuiverheden uit vloeibaar staal te halen, terwijl bouwbedrijven het inzetten voor bodemstabilisering en funderingen voor wegen en vliegvelden.

Trappisten

De voorbije jaren stond het bedrijf in België voornamelijk in de schijnwerpers door een geschil met de paters van Rochefort. Lhoist had namelijk plannen om zijn steengroeve La Boverie uit te breiden. De paters van Rochefort vreesden evenwel dat dat een effect zou hebben op de waterbron die noodzakelijk is voor het maken van het gelijknamige trappistenbier.

Volgens Lhoist is de uitbreiding nodig om het voortbestaan van 100 jobs in de groeve ook na 2023 te verzekeren. Maar de juridische strijd lijkt in het voordeel van de paters te zullen uitdraaien.

Expansie

Het bedrijf haalt momenteel nog meer dan de helft van zijn omzet in Europa, maar zet zijn expansie met beredeneerde stappen verder. Zo investeerde het de voorbije jaren onder andere 120 miljoen euro in een kalksteengroeve in de Oeral, en 100 miljoen euro voor de bouw van een kalkfabriek in Maleisië.