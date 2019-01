Wallonië pompt 100 miljoen in staalbedrijf NLMK

De Waalse investeringsmaatschappij Sogepa wil 100 miljoen injecteren in het staalbedrijf NLMK, dat vestigingen heeft in Clabecq en La Louvière.

Met het geld worden verliezen aangezuiverd en een investeringsplan voor La Louvière gefinancierd. Over de kapitaalinjectie werd de voorbije dagen druk gedebatteerd binnen de Waalse regering, die zich afvraagt hoeveel geld ze nog in het bedrijf moet blijven pompen.

Het Waals Gewest is voor 49 procent aandeelhouder van NLMK Europe, de Europese poot van de Russische NLMK-groep. Ondanks eerdere investeringen – sinds 2013 werd door de Waalse overheid al meer dan 100 miljoen in het bedrijf gestopt - schrapt het bedrijf in Clabecq 290 banen, zowat de helft van het totaal. NLMK wil de vestiging tegen 2022 uit de rode cijfers krijgen door te focussen op de productie van vlakstaal met een hoge toegevoegde waarde.