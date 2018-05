Wasserijfabrikant Jensen lanceert budgetmerk

Alpha by Jensen biedt standaard wasserijmachines van dezelfde kwaliteit aan, maar zonder toeters en bellen, en mikt vooral op groeilanden. Over het lagere orderboek en de koersval maakt topman Jesper Munch Jensen zich niet direct zorgen.

Beleggers trokken zich bij de aaandeelhoudersvergadering van Jensen niets aan van de winstwaarschuwing die het bedrijf maandagavond nabeurs uitstuurde en waarop de koers van het aandeel van de wasmachineproducent met meer dan 10 procent kelderde.

De producent van industriële wassystemen Jensen-Group trok in 2011 naar China. ‘Onze timing was goed’, merkte voorzitter Raf Decaluwé op tijdens de algemene vergadering. ‘Wij zijn er en de markt loopt.’ Jensen bouwde in Xuzhou een eigen fabriek en begon met vrij eenvoudige producten zoals mangels.

Intussen staan er in de miljoenenstad in de provincie Jiangsu twee fabrieken en is het productengamma fors uitgebreid. Daarmee speelt het Belgisch-Deense bedrijf in op de razendsnelle evolutie van de Chinese wasserijmarkt. Ook op dat vlak hebben de Chinezen een generatie overgeslagen, meent CEO Jesper Munch Jensen. 'China zal een van de grootste markten in de wereld voor wasserijtoestellen worden, daar is geen twijfel over.'

Schermvullende weergave ©Jensen-Group

Nu gaat Jensen-Group nog een stap verder. In zijn twee Chinese fabrieken rollen sinds een half jaar alleenstaande machines met een standaard configuratie van de band onder de merknaam Alpha by Jensen. De machines bieden dezelfde kwaliteit als de producten van het hoofdmerk, maar minder mogelijkheden en opties. Het gamma omvat onder meer tunnelwas-, pers-, droog-, strijk- en vouwmachines, dit alles tegen prijzen die volgens Jensen ‘concurrentieel’ zijn. Kopers krijgen bovendien dezelfde service als bij het Jensen-merk.

Qua afzetmarkt mikt Jensen vooral op groeilanden, waar ze doorgaans met kleinere budgetten moeten werken, maar ook op klanten die minder complexiteit nodig hebben, bijvoorbeeld voor het wassen van tafelkleden of lakens. ‘We willen met Alpha klanten aantrekken die wel bij ons wilden kopen, maar ons te duur vonden.’ Om de filosofie achter Alpha duidelijk te maken maakte de CEO een vergelijking met BMW. ‘Daar heb je de 1-reeks, de 2-reeks… tot de 7-reeks. Misschien wil je graag een BMW 5, maar heb je daar het geld niet voor. Dus neem je genoegen met een 1 of een 2.’

Een budgetmerk wil Jensen zijn tweede merk evenwel niet noemen. ‘Ik heb het liever over a good enough brand’, zei hij lachend. Alpha by Jensen werd in september 2017 gelanceerd op de Texcare Asia-beurs in Shanghai en zou heel wat potentieel hebben. Zoals steeds formuleert het bedrijf geen omzetdoelstelling.

Textielverhuurders

Tijdens de algemene vergadering werden geen rechtstreekse vragen gesteld over de forse koersval als reactie op de omzetwaarschuwing van maandagavond, maar wel over de achterliggende redenen. In zijn kwartaalupdate zei Jensen-Group dat de omzet in het eerste halfjaar lager zal uitkomen dan een jaar eerder omdat het orderboek minder goed gevuld is. Als we enkele rekening houden met de orders die dit jaar moeten geleverd worden, is het orderboek een derde kleiner dan eind maart 2017.

Als verklaring verwees de fabrikant van industriële wassystemen in zijn persbericht naar 'een vertraging in grote projecten door consolidatie van belangrijke klanten'. Die overname-activiteit speelt zich af in de sector van de textielverhuurders, lichtte Jensen toe, en in de Verenigde Staten en Europa. Net in die markten situeren zich de meeste grote wasserijprojecten.

Schermvullende weergave Jesper Munch Jensen, CEO van Jensen-Group

Een voorbeeld van consolidatie was de overname van de Britse textielverhuurder Berendsen door de Franse groep Elis in september 2017. 'Bij zo’n deal focust de overnemer eerst op de consolidatie en doet hij enkel dringende investeringen. Pas later gaat hij een business plan voor de toekomst opstellen. Wij als leverancier moeten daarop wachten', aldus Jensen. Het staat buiten kijf dat Elis zal moeten investeren, alleen weet Jensen niet of het dit jaar, volgend jaar of over twee jaar zal zijn.

Een aandeelhouder wou weten of de vertraging van grote projecten extra druk zet op de marges. 'Margedruk is er altijd', antwoordde Jensen, waarbij hij verwees naar de concurrentie. 'Bovendien zijn sommige kleinere concurrenten groter geworden, in lijn met de groei van de hele sector.'

Anne Munch Jensen

Over de afstraffing op de beurs maakte Jensen zich niet direct zorgen. ‘Dit is een correctie die ik had verwacht. Vergeet niet dat we een vijf jaar durende run achter de rug hebben.' Sinds midden 2012 ging de koers van Jensen-Group ruimschoots maal zeven.

Op de algemene vergadering werden alle agendapunten probleemloos goedgekeurd. De aandeelhouders krijgen vanaf 31 mei een dividend van 1 euro bruto per aandeel uitbetaald.

De raad van bestuur is uitgebreid van zes tot zeven leden. Nieuwkomer is Anne Munch Jensen, de zus van de CEO. Daarmee beschikt de familie Jensen, die 52,5 procent van het bedrijf in handen heeft, weer over twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur. Mevrouw Jensen studeerde sociologie, antropologie en Franse letterkunde, en houdt zich onder meer bezig met verantwoord ondernemen en multiculturele opleidingsprojecten.