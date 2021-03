Waterland zet belang in kranenreus Sarens te koop

Het investeringsfonds Waterland zet zijn participatie van 22 procent in de kranenreus Sarens te koop. Het proces zit nog in een beginfase.

Het Belgisch-Nederlandse Waterland heeft de familie Sarens onlangs laten weten dat het van plan is de 'strategische opties' te bekijken voor zijn belang in de Vlaamse groep, een van 's werelds grootste kranenbedrijven. Dat is bijna altijd een eufemisme voor een verkoop. De familie, die de resterende 78 procent in handen heeft, heeft daar nota van genomen.

Waterland investeerde tien jaar geleden in de kranengroep uit Wolvertem, de thuisbasis van het bedrijf bekend van de blauwe kranen langs de A12. Het werd een bewogen rit. Terwijl Sarens tussen 2003 en 2014 een groeispurt neerzette van 100 miljoen euro omzet naar 638 miljoen, viel die in 2016 terug naar 553 miljoen euro. De slabakkende mijnbouw en de olie- en gassector deden de brutobedrijfswinst (ebitda) krimpen.

Ook de voorbije jaren kampte de 101-jarige familiale kranengroep met tegenvallende cijfers. Dat leidde naar verluidt zelfs tot spanningen tussen Waterland en de familie. Maar in 2019 schoten de resultaten weer omhoog. De omzet ging 12 procent hoger naar 663 miljoen euro. Dankzij stabiele kosten klom de brutobedrijfswinst (ebitda) met 30 procent naar 166 miljoen euro.

Big Carl

In dat jaar nam Sarens ook de grootste kraan ter wereld in gebruik, die het volledig in eigen beheer bouwde. Big Carl, genoemd naar bestuurder en technisch directeur Carl Sarens, kan tot 5.000 ton heffen en kostte 36 miljoen euro. Ze werd voor het eerst ingezet bij de bouw van de Britse kerncentrale Hinkley Point C.

De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend. Midden vorig jaar, tussen twee lockdowns in, zei CEO Wim Sarens dat het bedrijf 'financieel goed uitgerust is om de pandemie te doorstaan'. In februari haalde Sarens nog 300 miljoen euro op met een obligatie, waarmee het 250 miljoen euro aan oude obligatieschulden afloste en andere leningen deels terugbetaalde. Op de nieuwe obligatie betaalt Sarens een stevige rente van 5,57 procent.

Alain Bernard, de voormalige CEO van de baggergroep DEME, is sinds april 2019 bestuurder bij Sarens. Hij verving Johan Beerlandt, de voorzitter van de bouwreus Besix.

Waterland is deze maand behoorlijk actief. Het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds werd begin maart de nieuwe hoofdaandeelhouder van de specialist in zwembadafdekkingen Technics & Applications (T&A) en staat op het punt zijn belang in de producent van dierenvoeding United Petfood op te trekken tot een stevige meerderheid.