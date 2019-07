Waterpeil kanaal Gent-Terneuzen te laag voor grote zeeschepen

Het waterpeil op het kanaal Gent-Terneuzen is tot onder 12,5 meter gezakt. Dat brengt de grootste zeeschepen in de problemen. Het gaat vooral om schepen die bij de staalreus ArcelorMittal ertsen leveren.

Het waterpeil op het kanaal Gent-Terneuzen is gezakt tot 12,35 meter, meldt North Sea Port maandag. Ook vorig jaar was dat al eens het geval.

Grote zeeschepen worden daarom in Terneuzen gedeeltelijk uitgeladen, om de diepgang van het schip te verminderen. De overgeladen lading wordt dan in duwbakken naar de eindbestemming gebracht. Omdat ook de volgende dagen amper neerslag wordt voorspeld, verwacht de haven dat het waterpeil niet snel zal stijgen. De periodes van laag waterpeil in het kanaal worden duidelijk talrijker, laat North Sea Port optekenen.