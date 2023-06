Sinds de beursexit in 2013 is de waarde van VPK Packaging verveelvoudigd tot boven 1 miljard euro. De Oost-Vlaamse verpakkingsreus investeert verder in nieuwe fabrieken in Frankrijk en Polen. En België? ‘We houden van dit land, maar de hoge energiekosten zijn een grote zorg voor onze industrie’, zegt CEO Pierre Macharis.