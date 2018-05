'We vrezen dumping van staal in Europa'

De Europese staalsector vreest dat Europa zal worden overspoeld met goedkoop staal als het door de importtaks niet meer in de VS geraakt. Staaldraadproducent Bekaert krijgt een uitzondering op de importheffing.

'De importtaks die Amerika heft op staal (25%) en aluminium (10%) zal in eerste instantie vooral een indirect effect hebben op de Europese staalindustrie', zegt Wim Van Gerven, topman van alle fabrieken van ArcelorMittal in Noord- en West -Europa.

'Momenteel voert de VS jaarlijks 30 miljoen staal in van overal in de wereld. Wij vrezen dat het gros van het staal dat de Brazilianen, de Russen, de Koreanen en Japanners niet meer in de VS kwijtraken op de Europese markt zal terugkomen. Dat zal tot een overschot leiden en druk zetten op de prijzen hier'.

Van Gerven gaat er bij Europa voor pleiten om daar maatregelen tegen te nemen. 'De Europese staalsector heeft nu al af te rekenen met goedkoop staal dat vanuit China op de markt wordt gedumpt. Door de maatregel van Trump dreigt dat nog te verergeren. Het indirecte effect is dus groter dan het directe'.

De Europese staalfabrieken produceren vooral voor de Europese markt. 80 procent van van het staal dat in Europa wordt verwerkt komt van Europese producenten.

Belgisch staal

De impact van de beslissing van de Amerikaanse president Trump op de Belgische staal en aluminiumindustrie is eerder beperkt. Amper twee procent van de Belgische staalproductie - ongeveer een 150.000 ton - vertrekt richting VS. Dat is goed voor een 120 miljoen euro. Met aluminium erbij is dat ongeveer het dubbele.

'Als dat getaxeerd wordt met 25 procent importheffingen zal die uitvoer grotendeels, ik vrees met 80 procent, wegvallen, zegt Frank Vandermarliere van Agoria, de federatie van industriële bedrijven in België. Dat zal een impact hebben op de Belgische fabrieken van ArcelorMittal, Aperam, NLMK en Industeel. Voor NLMK en Industeel gaat het om 5 tot 10 procent van hun productie, vooral staalplaten voor de scheepsbouw.

Volgens Vandermarliere wordt het heel moeilijk om die heffingen door te rekenen aan Amerikaanse klanten omdat andere landen wel nog staal kunnen uitvoeren naar de VS zonder importbeperkingen.

Escalatie

'Als de handelsoorlog escaleert en Trump beslist plots om importtaksen te heffen op Europese auto's, dan wordt ons land zwaar getroffen' Frank Vandermarliere Agoria

Vandermarliere is vooral beducht voor een escalatie van de handelsoorlog. 'Als Europa heel fel reageert en bijvoorbeeld de invoer van Harley Davidsons of andere Amerikaanse importprodukten gaat taxeren, dan zou het best kunnen dat Trump reageert met een heffing op de invoer van Europese auto's. En dan wordt ons land wel zwaar getroffen. In de eerste plaats Volvo maar ook de onderdelenleveranciers die leveren aan de Duitse auto-industrie. Dan spreken we niet langer over 200 miljoen maar over bijna 2 miljard euro.'

Vandemarliere raamt de totale export van de Duitse auto-industrie naar de VS op 24 miljard euro. Het Belgische luik daarin zou meer dan 5 procent bedragen. 'Europa moet natuurlijk reageren, maar we hopen toch dat dit een beetje voorzichtig gebeurt.

Bekaert

Bij Bekaert dat walsdraad invoert voor zijn twee staalkoordfabrieken in de VS, haalt men voorlopig opgelucht adem. '90 procent van de walsdraad voor die fabrieken komt uit Brazilië. We voeren die in omdat we de kwaliteit die we willen voor onze staalkoord voor autobanden, niet in de VS vinden, zegt Katelijn Bohez. 'Voor de invoer van die walsdraad hebben we een tijdelijke vrijstelling gekregen'.

Geen invoerheffingen dus, iets wat Bekaert enkele maanden terug wel vreesde. Bohez: 'Die vrijstelling moet wel elke maand worden verlengd. We onderhandelen nu met de VS - samen met onze concurrenten - om een permanente vrijstelling voor dat type walsdraad te krijgen.'

Voor een klein stukje walsdraad dat vanuit Japan komt, moet Bekaert wel importtaks betalen. 'Maar dat rekenen we door aan onze klanten, de autobandenproducenten. Zij weten dat'.

Bij Bekaert is te horen dat vooral de Amerikaanse consument de dupe zal zijn van de invoerheffingen want hij dreigt uiteindelijk meer te zullen moeten betalen.

Takshervoming

Bekaert profiteert wel van de takshervormingen die Trump invoerde. 'Daardoor zullen we in de VS veel minder belastingen moeten betalen. Het gaat om een significant bedrag', aldus Bohez. Details wil ze niet kwijt.