Werkneemster Stora Enso besmet met legionella

Een werkneemster van Stora Enso is besmet geraakt met de legionellabacterie. Mogelijk gebeurde dat op reis. Maar het is niet uitgesloten dat de koeltoren van het bedrijf de oorzaak is.

De besmetting bij de werkneemster van Stora Enso werd midden juni vastgesteld. Of ze aan het bedrijf is gelinkt, is niet zeker. De Evergemse papierproducent maakte begin deze maand bekend dat hij de vermoedelijke bron is van de legionella-uitbraak die de regio in mei teisterde. Daarbij werden 32 mensen ernstig ziek en overleden twee mensen.

‘We beschouwen deze persoon niet automatisch als de 33ste patiënt van de legionella-uitbraak bij Stora Enso’, zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Daarbij werd de laatste patiënt ziek op 22 mei. Bij haar is de besmetting veel later vastgesteld. Bovendien is ze op vakantie geweest naar een warm zuiders land waar de kans op besmetting groter is dan hier.’

‘Voorlopig beschouwen we het als een reisgerelateerde legionella. Maar het valt niet helemaal uit te sluiten dat ze toch op het werk ziek is geworden. Stora Enso legde zijn koeltoren stil op 31 mei. Theoretisch kan ze dus nog in contact zijn gekomen met het water van de toren. De incubatietijd voor legionella is maximaal 19 dagen’.

Het Agentschap dat Stora Enso in mei als bron van de legionellabesmetting identificeerde, heeft voor alle zekerheid de behandelende arts gevraagd stalen te nemen om te onderzoeken of de bacterie gerelateerd is aan de fabriek. Volgens Moonens is er geen reden tot paniek. ‘Er is geen aanleiding om te geloven dat er een nieuwe uitbraak van legionella zou zijn op de site. Er zijn geen meldingen van andere gevallen’.

Het Agentschap stuurt al zijn bevindingen over de legionellabesmetting bij Stora Enso naar de onderzoeksrechter. Die moet oordelen wat mis is gegaan en wie aansprakelijk is. Als wordt vastgesteld dat fouten zijn gemaakt bij het onderhoud van de koeltoren, kan de bedrijfsleiding verantwoordelijk worden gesteld.