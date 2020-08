Zeebrugse lierbouwer haalt mijnenjagers binnen

Brusselle Carral Marine wint het contract om de scheepsdekken van de twaalf nieuwe Belgische en Nederlandse mijnenjagers uit te rusten met anker- en afmeerlieren.

De Belgische en Nederlandse marine bestelden vorig jaar elk zes mijnenjagers bij Belgium Naval & Robotics, het consortium van de Franse bedrijven Naval Group en ECA Robotics. Een deal van ruim 2 miljard euro. Naval bouwt de schepen, ECA rust ze uit met een honderdtal oppervlakte- en onderwaterdrones om mijnen op te sporen. De eerste levering is gepland in 2024.

Het Parijse Naval kiest nu Brusselle Carral Marine (BCM) uit Zeebrugge om de mijnenjagers uit te rusten met elektrisch aangedreven anker- en afmeerlieren. BCM geeft de contractwaarde niet vrij. Het bedrijf is met zijn lieren en hydraulische stuurmachines kind aan huis bij de baggerreuzen DEME en Jan De Nul.

Het contract van de mijnenjagers is een welgekomen opsteker voor BCM, dat terugkijkt op moeilijke jaren. In 2014 ging het bedrijf failliet en maakte het een doorstart onder de vleugels van de Brugse scheepshersteller Gardec en de lier- en kraanexpert DMG uit IJmuiden in Nederland.

Roots

De roots van BCM gaan terug tot 1929. Toen begon wijlen André Brusselle met twee ingenieurs-tekenaars Neptune-vislieren te bouwen voor vissersboten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Eind jaren 50 breidde Werkhuizen André Brusselle uit naar hydraulische stuurmachines, vislos- en ankerlieren en trok het onder de nieuwe naam Brusselle Marine Industries de eerste buitenlandse klant aan, het Canadese Marystown Shipyards. Brusselles lieren (tot 50.000 kg) om vis uit schepen te hijsen, verwierven wereldwijde faam.

Met het uitdoven van de scheepsbouw voor de visserij kwam het Nieuwpoortse bedrijf in 2008 in handen van de Nederlandse investeringsgroep Z&M Invest, toen eigenaar van de Nederlandse sectorgenoot-lierenbouwer Ridderinkhof. De koerswijziging naar leveringen aan de baggersector en de offshore-industrie deed Brusselle met een aantal megaprojecten spectaculair groeien: van 5 miljoen euro omzet in 2007 naar 12 miljoen euro in 2009.