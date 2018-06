Zieltogend Hamon schikt voorkenniszaak

De Waalse koeltorenbouwer betaalt 275.000 euro voor laattijdige communicatie over een boekhoudkundige fout uit 2014.

Dat meldt beurswaakhond FSMA woensdag nabeurs. In augustus 2014 moest Hamon toegeven dat het fouten in de boekhouding had ontdekt. De cijfers bij de Franse dochter Hamon D'Hondt bleken significant te verschillen van de realiteit, luidde het destijds.

Het boekhoudschandaal bij Hamon in 2014 was er een zoals ze maar weinig voorkomen op de Belgische beurs. Het bedrijf dat in 2011 nog tot Waalse Onderneming van het Jaar was uitgeroepen bleek bij zijn Franse dochter Hamon D'Hondt de resultaten structureel en jarenlang veel rooskleuriger te hebben voorgesteld dan ze daadwerkelijk waren. Die voor bijna 41 miljoen euro opgepompte boekhouding sijpelde door in het eigen vermogen, dat van de ene op de andere dag een stuk kelderde en de koeltorenbouwer alle afspraken met zijn bankiers schond.

Plots stond Hamon er zo belabberd voor dat het verplicht was een kapitaalverhoging van minstens 20 miljoen euro door te voeren. Achteraf bleek het boekhoudschandaal het begin van een lange crisis van Hamon. Waar het aandeel voor het uitbreken van het boekhoudschandaal nog bijna 9 euro waard was, is daar ettelijke winstwaarschuwingen en kapitaalverhogingen later nog amper 0,50 euro van over.