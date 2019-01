Zo'n 300 banen bedreigd bij NLMK in Clabecq

Er dient zich opnieuw een sanering aan in de al zwaar getroffen Waalse staalsector. De directie van de vestiging van de Russische staalgroep NLMK in het Waals-Brabantse Clabecq roept donderdagochtend een buitengewone ondernemingsraad samen. Op de agenda staat 'de economische situatie van NLMK Clabecq'.

Volgens onze informatie is het bedrijf van plan ongeveer 300 banen te schrappen. Dat komt overeen met de helft van het personeelsbestand. In Clabecq werken zo'n 600 mensen: 520 vaste personeelsleden en 70 interim-krachten.

Scheepsbouw

Het bedrijf transformeert in zijn walserij stalen blokken die overkomen uit Rusland in platen. Die worden onder meer gebruikt op scheepswerven en om mijnbouw- en bouwapparatuur te maken. Volgens de website van de groep NLMK is Clabecq goed voor 750.000 ton producten per jaar.