Zweden investeren miljoenen in Wilrijkse Atlas Copco-fabriek

Het Zweedse bedrijf Atlas Copco investeert de komende jaren 15 miljoen euro per jaar in de renovatie van zijn fabriek in Antwerpen. Die wordt 'slim'. 'Daarom hebben we 5G-internet nodig.'

De Zweedse industriële groep Atlas Copco investeert opnieuw in zijn fabriek in Wilrijk bij Antwerpen. De komende jaren pompen de Zweden jaarlijks 15 miljoen euro in hun Belgische vestiging. Het bedrijf wil niet kwijt hoe lang het investeringsprogramma loopt.

Atlas Copco investeert al jaren in zijn Belgische vestiging. Sinds 2018 vloeide 35 miljoen euro naar Antwerpen. Er kwamen 300 jobs bij. Atlas Copco vernieuwde een kwart van de machines van de fabriek, die compressoren maakt.

'Nu vernieuwen we de overige 75 procent', zegt Wouter Ceulemans, de directeur van de compressorentak van Atlas Copco. 'Hoeveel mensen we aannemen, is niet duidelijk. De coronacrisis strooit roet in het eten, waardoor er tijdelijk een aanwervingsstop is. Maar het is zeker de bedoeling nieuwe mensen aan te nemen, want ook de capaciteit van de fabriek wordt groter. Hoeveel groter is moeilijk te zeggen, maar het is toch een uitbreiding van betekenis.'

Automatiseren

De site in Wilrijk wordt een slimme fabriek. 'Daarmee bedoelen we dat we ze verder automatiseren', zegt Ceulemans. 'Maar we gaan onze machines ook met elkaar verbinden, zodat ze autonomer kunnen werken en op basis van data. Zo kunnen we nog efficiënter en productiever worden.'

De komende maanden moet België knopen doorhakken over 5G. Wouter Ceulemans Directeur compressorentak Atlas Copco

Daarvoor rekent Atlas Copco op 5G, supersnel mobiel internet van de nieuwe generatie. Maar 5G komt niet van de grond in België door geruzie tussen de deelstaten en omdat sommige mensen zich zorgen maken over de impact van 5G op de gezondheid. 'Wij werken momenteel samen met de telecomoperator Orange en het hardwarebedrijf Ericsson en dat gaat voorlopig prima', zegt Ceulemans. 'Maar de komende maanden moet België knopen doorhakken over 5G.'

Al kan het project van Atlas Copco ook zonder 5G. 'We hebben het jaren zonder 5G gedaan, maar het is nodig de loonkosten onder controle te houden en daarom moeten we kunnen innoveren.'

Opleiding

De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in de opleiding van het personeel. Atlas Copco zelf investeert 10 miljoen euro in opleidingen. De nieuwe machines vergen extra vaardigheden.