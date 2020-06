Zwitsers lanceren onderzoek naar Glencore

Het Zwitserse gerecht begint een onderzoek naar mogelijke fraude door 's werelds grootste grondstoffenhandelaar Glencore in Congo.

Volgens het gerecht zijn er aanwijzingen dat de Zwitserse grondstoffengroep te weinig maatregelen neemt om vermoedelijke corruptie in Congo te vermijden. Glencore zegt te zullen meewerken aan het onderzoek, schrijft het persagentschap Reuters. Eind vorig jaar lanceerde de Britse fraudedienst al een onderzoek naar mogelijk smeergeld dat Glencore zou hebben betaald en in de VS en Brazilië lopen ook gerechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen.