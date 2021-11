Conservatief Bekaert krijgt pak slaag na recordkwartaal

Ondanks een recordkwartaal krijgt Bekaert op de Brusselse beurs een tik. Beleggers straffen het aandeel af omdat de staaltechnologiegroep na zijn sterke kwartaalcijfers zijn jaarprognose niet verhoogt.

Het was vol spanning uitkijken of Bekaert na een bijzonder sterk eerste halfjaar de positieve trend zou volhouden in het derde kwartaal. Dat lijkt ruimschoots gelukt. In het zomerkwartaal realiseerde de West-Vlaamse multinational een omzet van 1,25 miljard euro.

Dat is 26 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2020, gezuiverd voor overnames en wisselkoersen. Het is de hoogste kwartaalomzet ooit, zegt CEO Oswald Schmid in een persbericht. Over de eerste negen maanden steeg de omzet organisch 30 procent naar 3,56 miljard euro, een stuk meer dan analisten verwachtten.

+70% Booming business Bekaert stevent over het boekjaar 2021 op bijna 70 procent winstgroei af.

Het sterke cijfer is te danken aan een aanhoudend sterke vraag in de meeste regio’s - met China als uitzondering – in combinatie met een ‘sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering’. Lees: Bekaert rekent de hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport zo strikt en zo snel mogelijk door aan zijn klanten. Op die manier kan het bedrijf de kosteninflatie vlot counteren.

Vierde kwartaal

Bekaert is iets voorzichtiger voor het vierde kwartaal, maar verwacht een ‘solide omzet’ voor de meeste activiteiten. Op basis daarvan handhaaft de staaldraadverwerker zijn jaarprognose ‘behoudens onvoorziene omstandigheden’: een winstmarge van minstens 10 procent op 4,6 miljard euro omzet. Dus minstens 460 miljoen euro bedrijfswinst.

Dankzij de sterke winstgroei kon Bekaert zijn nettoschuld met 36 procent verminderen tot 538 miljoen euro.

Te conservatief

Bij de analisten klinkt eensgezind applaus voor de sterke kwartaalcijfers. En toch krijgt de koers zijn grootste klap in 18 maanden. Analisten zien slechts één verklaring: het handhaven van de jaarprognose.

Bekaert herhaalt ‘comfortabel’ zijn verwachtingen voor 2021, schrijft Frank Claassen, analist van Degroof Petercam. Die prognose zou het bedrijf met gemak moeten kunnen halen, hoewel er tekenen van vertraging zijn in China. De omzetprognose van 4,6 miljard euro impliceert dat Bekaert ‘slechts’ 1 à 1,05 miljard omzet zou moeten realiseren in het vierde kwartaal. Dat zou dan ‘slechts’ een lage eencijferige groei tegenover vorig jaar zijn. ‘Dat komt over als vrij conservatief gezien de volumetrends en de doorgevoerde prijsverhogingen’, zegt Claassen.

ING-analist Stijn Demeester deelt diezelfde mening, en noemt de winstprognose van 460 miljoen euro 'zeer conservatief'. ‘Aangezien de guidance een onderliggende bedrijfswinst van +175 miljoen euro over de tweede jaarhelft impliceert, tegenover +285 miljoen euro over de eerste jaarhelft, zien we dit als zeer conservatief. ‘