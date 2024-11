Groene toekomst van ArcelorMittal in Gent hangt af van Chinees staal

ArcelorMittal, een van de grootste staalproducenten ter wereld, staat voor een cruciale beslissing over een miljardeninvestering in groene infrastructuur op zijn Gentse site. Ondanks de aankondiging van dat project in 2021 heerst er onzekerheid over de uitvoering. Drie elementen zijn cruciaal voor ArcelorMittal om de knoop door te hakken: het Europese industriebeleid, de beteugeling van Chinese import en de beschikbaarheid van goedkope energie.