Recticel-top haalt slag thuis in strijd met Greiner

Recticel had eerder al bekendgemaakt dat de operatie Engineered Foams waardeert op 656 miljoen euro. De divisie omvat onder meer de activiteiten van het Zwitserse Foampartner, waar de Vlaamse groep vorig jaar beslag op legde in wat de grootste overname in de geschiedenis van Recticel was. Een dertigtal fabrieken in Europa verandert door de deal van eigenaar. Ook die in Wetteren, waar de roots van Recticel liggen.