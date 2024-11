ArcelorMittal schuift investering in groen staal in Duinkerke op lange baan

De staalreus ArcelorMittal stelt zijn investeringsproject voor de productie van koolstofvrij staal op zijn site in het Noord-Franse Duinkerke voorlopig uit. Ook in Gent twijfelt de groep over haar miljardeninvestering in groen staal.

Dat heeft de Franse minister van Industrie, Marc Ferracci, zaterdag bevestigd. ArcelorMittal wil voorlopig niet reageren op het nieuws, dat de krant Usine Nouvelle zaterdag naar buiten had gebracht.

ArcelorMittal zou aan de Europese Commissie maatregelen vragen om de Europese staalindustrie te beschermen, voor het zich aan een grote investering als die in groen staal waagt, luidt het.

De Europese staalindustrie bevindt zich in een crisis, met vraag en prijs op historisch lage niveaus. Marc Ferracci Frans Minster van Industrie

In een verklaring aan het persagentschap AFP zegt minister van Industrie Ferracci dat de Europese staalindustrie zich in een crisis bevindt, met vraag en prijs op historisch lage niveaus. 'Deze context verklaart de beslissing van ArcelorMittal om zijn investering in de decarbonisatie van zijn site in Duinkerke, die momenteel niet op volle capaciteit draait, uit te stellen', zegt hij.

Aan het project in Duinkerke zou een prijskaartje van 1,8 miljard euro verbonden zijn. Daarvan zou de Franse overheid via staatssteun 850 miljoen euro bijdragen. Het gaat om de bouw van twee elektrische ovens en een DRI-installatie (direct reduced iron), die nodig zijn voor de productie van groen staal.

Gent

Ook in Gent wil ArcelorMittal een gelijkaardige investering doen, maar ook die staat op losse schroeven. Verschillende vakbondsbronnen meldden de voorbije week dat er nog geen finale beslissing genomen is over die 'grootste klimaatinvestering ooit' in België en dat de bouw van de nieuwe installaties eerder gefaseerd zal verlopen. Door die plannen zou ArcelorMittal Gent vanaf 2030 zijn CO₂-uitstoot met 3,9 miljoen ton per jaar kunnen verminderen, op een totale uitstoot van 10 miljoen ton CO₂ per jaar.

De vakbond ABVV trok begin deze week als eerste aan de alarmbel en zei dat ArcelorMittal op korte termijn nergens in Europa een DRI-installatie zal bouwen. De staalmaker is bezorgd of de investeringen wel verantwoord zijn. ArcelorMittal vreest onder meer de dumping van goedkoop Chinees staal op de Europese markt, zeker indien China moeilijker toegang zou krijgen tot de VS als de verkozen president Donald Trump zware invoerheffingen zou doorvoeren. Bovendien zijn energie en uitstootrechten een pak duurder in Europa.

In Frankrijk reageert de vakbond CGT negatief op het nieuws over Duinkerke. 'Dit is een zwart scenario', luidt het. Het CGT is bang dat ArcelorMittal zijn vestiging in Noord-Frankrijk op termijn mogelijk zal moeten sluiten. Minister Ferracci zegt dat Frankrijk en de andere Europese landen 'samenwerken aan regels om het hoofd te bieden aan de internationale concurrentie'.