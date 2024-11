De icarusvlucht van Northvolt

De batterijfabriek in Skellefteå was lang de trots van Northvolt, maar is op dit moment een groot zorgenkind.

Het Zweedse kroonjuweel van de Europese batterij-ambities is in minder dan een jaar een zorgenkind van formaat geworden. Krijgt Northvolt de tijd en het geld om zijn 'production hell' te overleven?

Northvolt, het nog maar zeven jaar jonge geesteskind van twee gewezen Tesla-ingenieurs, Peter Carlsson en Paolo Cerruti, gold tot deze zomer als hét voorbeeld voor de Europese groene industrie. Met zulke bedrijven zou Europa bewijzen dat het in staat is een eigen batterij-industrie uit de grond te stampen om een tegengewicht te bieden aan de vooral Chinese overmacht in de sector. Zonder eigen batterijproductie heeft de defensie- en transportindustrie in Europa geen toekomst, luidt de conclusie van de Europese Commissie.

Geen enkele Europese start-up haalde zoveel geld op als Northvolt. In elkaar snel opvolgende kapitaalrondes werd bijna 15 miljard euro in cash en kredieten opgehaald. De Duitse en de Canadese overheid stelden nog eens 3,8 miljard euro subsidie ter beschikking voor de bouw van batterijfabrieken. Automakers van Volkswagen tot BMW plaatsten voor meer dan 50 miljard euro batterijorders.

Dat uitgerekend het kroonjuweel van die transitie op omvallen staat, is een tegenvaller van formaat voor de Europese industriële ambities. Al zit Northvolt ook in slechte papieren door omstandigheden waaraan het zelf weinig kan doen. De vraag naar elektrische auto's in vooral Europa en de Verenigde Staten groeit minder snel dan verwacht.

Tegelijk gebruiken automakers voor hun elektrische modellen steeds vaker LFP-batterijen. Die zijn aanzienlijk goedkoper en inmiddels vrijwel even performant als de NMC-batterijen waarop de Europese batterij-industrie, waaronder Umicore, massaal heeft ingezet. LFP-batterijen zijn bij uitstek de sterkte van grote Chinese batterijreuzen als CATL en BYD. Maar naast die externe oorzaken brachten vooral eigen problemen Northvolt aan de rand van de afgrond.

Zowat de grootste moeilijkheid voor Northvolt is het verhogen van de batterijproductie. In 2021 rolden de eerste batterijcellen in Skellefteå van de band. Maar de geplande opschaling van enkele honderden cellen naar honderdduizenden per week blijkt een nachtmerrie. Eind vorig jaar, twee jaar na de start van de productie, werden wekelijks nog altijd maar 20.000 cellen geproduceerd. In dat tempo kon Northvolt jaarlijks voor amper 350 elektrische auto's batterijen maken.

Afgelopen zomer zei Northvolt-CEO Carlsson dat de celproductie was verdrievoudigd tot 60.000 per week, maar dat er minstens 100.000 per week nodig waren om 'in de buurt te komen' van de productie van ongeveer 1 gigawattuur in een jaar. Maar zelfs dan is de batterijproducent nog altijd mijlenver verwijderd van de geplande jaarlijkse productiecapaciteit van 16 gigawattuur.

Voor het eerst

Dat illustreert dat ook Northvolt niet ontkomt aan de industrieel-economische wetmatigheden die gelden voor het maken van dingen. Tesla-opperhoofd Elon Musk vatte ze ten tijde van de productiestart van de Model 3 krachtig samen als 'production hell'.

Bij het opvoeren van de productie lopen ook de kosten meteen fors op. Er is meer voorraad nodig om meer auto's, batterijen of fietsen te maken. Tegelijk gaat dat opschalen altijd gepaard met kinderziektes in het productieapparaat, waardoor er aan het einde van de lijn aanvankelijk nauwelijks verkoopbare producten uitkomen die weer geld opleveren.

Tesla ging in 2018 bijna ten onder aan zijn production hell en overleefde ze ternauwernood, maar werd nadien pijlsnel zeer winstgevend. De auto-industrie mag dan al een extreem grote en vooral kapitaalintensieve sector zijn voor het opschroeven van productie, analisten vinden dat nog maar klein bier in vergelijking met de batterij-industrie in het algemeen en de situatie bij Northvolt in het bijzonder. Het Zweedse bedrijf deed alles voor het eerst: het maakt voor het eerst batterijen in een volledig nieuwe fabriek met voor het overgrote deel mensen die dat nog nooit gedaan hadden en die volgens nieuwe processen werken.

Veel andere projecten

Bovendien was het topmanagement tegelijk bezig aan een reeks nieuwe projecten. Er werd gesleuteld aan het verdrievoudigen van de capaciteit van de Noord-Zweedse fabriek, er waren plannen voor extra batterijfabrieken in Zweden, Duitsland en Canada, Northvolt wilde zich ontpoppen tot een Umicore-concurrent door zijn eigen batterijmaterialen te maken, er stond een batterijrecyclagefabriek in de steigers en een eigen onderzoeksteam in de Verenigde Staten onderzocht welke batterijen nodig zijn om de luchtvaart te elektrificeren.

1,2 miljard nettoverlies Het nettoverlies van Northvolt verviervoudigde vorig jaar van 300 miljoen euro naar 1,2 miljard euro.

Bijna al die snode plannen zijn sinds de afgelopen zomer bij het grofvuil gezet. De bouw van de nieuwe batterijfabrieken is voor onbepaalde tijd uitgesteld, voor de batterijmaterialenproductie en accurecyclage worden kopers gezocht en het vliegtuigbatterijenproject is stopgezet. Een vijfde van de 7.100 werknemers is bedankt voor bewezen diensten. De joint venture met Volvo Cars voor een batterijfabriek in de buurt van de Volvo-fabriek in Göteborg is overgenomen door Volvo zelf.

Cashdrain

Carlsson zei afgelopen zomer aan de Britse zakenkrant Financial Times dat Northvolt op zijn vroegst in 2026 winst zal maken. Dat betekent dat dit en volgend jaar nog vele miljoenen euro's uit het bedrijf zullen weglekken. Het nettoverlies verviervoudigde vorig jaar van 300 miljoen euro naar 1,2 miljard euro. Het eigen vermogen zakte ondanks een kapitaalverhoging met 400 miljoen euro naar 2,1 miljard euro.

Door die cashdrain werd begin dit jaar al gesleuteld aan een nieuwe kapitaalronde van minstens 300 miljoen euro. Maar de aanhoudende productieproblemen en de daaruit voortvloeiende annulering van een batterijopdracht ter waarde van 2 miljard euro door medeaandeelhouder BMW, maakten de onderhandelingen over die nieuwe kapitaalronde taai.