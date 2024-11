Duits staalconcern ThyssenKrupp wil 11.000 jobs schrappen

Dat heeft gevolgen voor de tewerkstelling: ThyssenKrupp plant tegen eind 2030 in totaal 11.000 banen te schrappen. Zo’n 5.000 jobs gaan rechtstreeks op de schop, de resterende zullen verdwijnen door activiteiten te verkopen of uit te besteden. De groep denkt er onder meer aan haar vestiging in Duisburg van de hand te doen. Als er geen koper wordt gevonden, kan die site mogelijk ook worden gesloten. Vandaag zijn zo’n 27.000 mensen aan de slag bij ThyssenKrupp.

Het conglomeraat maakte vorige week nog bekend dat het voor 1,4 miljard euro in het rood was gegaan in zijn gebroken boekjaar 2023/2024. Dat verlies was voor een groot stuk te wijten aan een waardevermindering van 1 miljard euro die het had geboekt op zijn staaldivisie. Die afdeling wordt vandaag 2,4 miljard euro waard geacht, minder dan de helft van de waardering van twee jaar geleden.