14 Europese buitenlandministers: 'Enkel politiek onderhandelen stopt Syrische humanitaire tragedie'

De aanvallen op de Syrische bevolking in Idlib moeten meteen stoppen, schrijven Philippe Goffin en dertien andere ministers van buitenlandse zaken in dit opiniestuk. Voor de Syrische crisis en de humanitaire ramp in de provincie Idlib brengt enkel politiek onderhandelen soelaas.

Open brief van de ministers van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (België), Jean-Yves Le Drian (Frankrijk), Heiko Maas (Duitsland), Luigi Di Maio (Italië), Stef Blok (Nederland), Arancha González Laya (Spanje), Augusto Santos Silva (Portugal), Urmas Reinsalu (Estland), Jacek Czaputowicz (Polen), Linas Linkevicius (Litouwen), Ann Linde (Zweden), Jeppe Kofod (Denemarken), Pekka Haavisto (Finland) en Simon Coveney (Ierland)

In de Syrische provincie Idlib ontvouwt zich een nieuwe humanitaire ramp, een van de ergste in de Syrische crisis, waarin er zich het afgelopen decennium al ontelbaar vele hebben afgespeeld. Het Syrische regime gaat door met zijn nietsontziende strategie van militaire herovering van grondgebied, ongeacht de gevolgen voor de Syrische burgerbevolking. Sinds december heeft het zijn operaties in het noordwesten van het land opgevoerd, daarbij gesteund door de Russische luchtmacht.

In een paar weken zijn bijna een miljoen Syriërs op de vlucht geslagen. Hulpinstanties worden overweldigd.

Als gevolg van de niet-aflatende luchtaanvallen en het afwerpen van vatenbommen zijn in een paar weken bijna een miljoen Syriërs op de vlucht geslagen. Hulpinstanties worden overweldigd. Honderdduizenden mensen - veelal vrouwen en kinderen - zoeken wanhopig toevlucht in geïmproviseerde kampen en staan bloot aan de vrieskou, honger en epidemieën.

In strijd met het internationaal humanitair recht worden ziekenhuizen en medische klinieken (79 zijn al gedwongen te sluiten), scholen en opvangcentra doelbewust beschoten en gebombardeerd. Sinds 1 januari zijn er in Idlib volgens gegevens van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten tot nu al 298 burgers om het leven gekomen.

We beseffen heel goed dat zich in Idlib radicale groeperingen ophouden. We vatten terrorisme nooit lichtvaardig op. We bestrijden het met overtuiging en vastberadenheid en doen dat aan de frontlinie van de strijd tegen Islamitische Staat. Maar de strijd tegen terrorisme kan en mag nooit dienen als een rechtvaardiging voor grootschalige schendingen van het internationaal humanitair recht, waarvan we dagelijks getuige zijn in het noordwesten van Syrië.

Rusland

De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een ongeëvenaarde humanitaire crisis als dit militaire offensief niet onmiddellijk wordt gestopt. We roepen het Syrische regime en zijn bondgenoten op meteen terug te keren naar het staakt-het-vuren dat in het najaar van 2018 is afgesproken. We roepen hen op onmiddellijk alle vijandigheden te staken en hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht te respecteren, waaronder de verplichting humanitair en medisch personeel te beschermen. Velen verloren hun leven terwijl zij de burgerbevolking van Idlib probeerden te helpen. We roepen ook Rusland op de onderhandelingen met Turkije te blijven voortzetten om de schrijnende situatie in Idlib te de-escaleren en bij te dragen aan een politieke oplossing.

Het regime in Damascus is gefixeerd op zijn militaire strategie en ondermijnt elke vorm van politiek proces.

We roepen Rusland bovendien op de komende maanden in de VN-Veiligheidsraad de vernieuwing van het mechanisme waardoor de broodnodige, grensoverschrijdende humanitaire hulp naar Noordwest-Syrië kan worden gebracht niet te blokkeren. Dat mechanisme is al afgesloten in het noordoosten, waar we alternatieven moeten vinden voor de grenspassage bij Al Yaroubiya. Wie kan nog beweren dat het Syrische regime uit eigen beweging zal toestaan dat de internationale hulp de mensen in nood bereikt, als het zelf grotendeels verantwoordelijk is voor de situatie?

Daarnaast is het belangrijk helder voor de geest te houden dat alleen politieke onderhandelingen een houdbare uitweg uit de Syrische crisis kunnen bereiken. Genormaliseerde politieke verhoudingen kunnen er pas komen na een oprecht en onomkeerbaar politiek proces.

Het regime in Damascus is gefixeerd op zijn militaire strategie en ondermijnt elke vorm van een politiek proces, zoals de pogingen onder toezicht van de speciaal gezant van de VN, Geir Pedersen, om in Genève grondwettelijke gesprekken op gang te krijgen. Inzetten op militaire herovering is een illusie en dezelfde oorzaken zullen dezelfde effecten hebben: radicalisering, instabiliteit in Syrië en in de regio, en verbanning en ontheemding van meer dan de helft van de Syrische bevolking die als vluchteling leeft of op de vlucht is. We moeten erkennen dat de buurlanden van Syrië enorme inspanningen leveren om de Syriërs die huis en haard moesten verlaten op te vangen.

Humanitaire hulp

Ook Europa neemt zijn verantwoordelijkheid in deze tragedie. De Europese Unie en haar lidstaten zijn de grootste donors van humanitaire hulp aan de noodlijdende Syrische bevolking. We zetten die gezamenlijke inspanningen voort en breiden ze als reactie op de zich ontwikkelende crisis in Idlib uit.

Europa blijft druk op het regime uitoefenen om deel te nemen aan het politieke proces. Op 17 februari heeft Europa een pakket extra sancties aangenomen, gericht op individuele Syrische zakenlieden die de oorlogsinspanningen van het regime steunen en ervan profiteren.

Het is onze verantwoordelijkheid de straffeloosheid te bestrijden als het gaat om de talloze misdaden in dit Syrische conflict.

Tot slot is het onze verantwoordelijkheid de straffeloosheid te bestrijden als het gaat om de talloze misdaden in dit Syrische conflict. Dat gaat om principes en rechtvaardigheid, maar is ook een voorwaarde voor een houdbare vrede in een Syrische samenleving die verscheurd is door tien jaar van conflict.

Wij gaan door met steun aan VN-mechanismen als de Commissie van Onderzoek aangaande de Syrische Arabische Republiek en het International, Impartial and Independent Mechanism. Die bestrijden de straffeloosheid, onder meer via het verzamelen van bewijzen die cruciaal zijn in aanklachten tegen de verantwoordelijken