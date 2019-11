5G in communautaire frigo laten komt ons duur te staan...

Vlaanderen heeft aandacht voor de uitrol van 5G. Goed zo. Maar een cruciale stap ontbreekt. Het blijft wachten op de veiling van de 5G-licenties wegens onenigheid over de inkomsten tussen de gewesten en de federale overheden. Dat is zorgwekkend.

Het is een van de minst belichte passages in het Vlaams regeerakkoord, met wellicht de meeste impact op onze samenleving: Vlaanderen wil werk maken van de uitrol van 5G. Geen moment te laat. In China zijn alle grote steden eind dit jaar volledig gedekt, en andere landen in Azië volgen snel. In Amerika lopen verregaande tests. Europa? België? Vlaanderen? Niets. We dreigen de trein volledig te missen.

Schermvullende weergave ©Photo News

Dat is zorgwekkend. Want 5G is veel meer dan alleen de verandering van een cijfer rechts bovenaan op uw smartphone. Dat het zo’n 200 keer sneller dan 4G is, zal leuk zijn om hd-video’s te bekijken op de trein. Maar de echte kracht ligt in de dingen die nu nog niet mogelijk zijn.

Echt slimme steden, zelfrijdende auto’s, chirurgie vanop afstand en artificiële intelligentie, om er maar een paar te noemen. Plus de duizenden toepassingen die vandaag nog niemand kan benoemen, simpelweg omdat ze nog niet bestaan. Met voorspellingen over technologie overdrijven we snel, maar 5G zal onze manier van leven en werken wel degelijk veranderen. Het is geen evolutie, maar een revolutie, die cruciaal is voor onze competitiviteit en welvaart.

De jongste weken hielden we in het Vlaams Parlement urenlange debatten over welgeteld zes elektrische bussen in het centrum van Gent. Over de uitrol van 5G viel geen woord.

In de Vlaamse beleidsnota economie en innovatie die deze week werd goedgekeurd, staat de uitrol van 5G met stip genoteerd. Er komt een samenwerking met de mobiele operatoren. Dat Vlaanderen aandacht heeft voor een van de meest fundamentele basisinfrastructuren van de toekomst is een goede zaak. Pioniers maken winnaars.

Alleen ontbreekt daarvoor een cruciale stap. De veiling van de 5G-licenties is nog steeds niet gebeurd. Er is onenigheid over de inkomsten tussen de gewesten en de federale overheden. Zolang dat niet opgelost is, kan van een 5G-uitrol geen sprake zijn.

Terwijl ze in China nu al 5G hebben, zit de eerste stap bij ons vast in een typisch Belgische bevoegdheidskwestie. De urgentie begint hoog te worden. Onze technologiebedrijven moeten niet onderdoen voor die aan de andere kant van de wereld. Maar als we geen manier vinden om onze infrastructuur te vernieuwen, dreigt dat door te sijpelen in de hele economie. Competitieve bedrijven hebben nood aan overheden die even snel ageren als de technologie die hen vooruit stuwt.

E-commerce

Het gekibbel over de centen moet daarom stoppen. Het is tijd voor een oplossing. Zo snel mogelijk een topinfrastructuur voor hogesnelheidscommunicatie uitrollen moet de absolute prioriteit zijn. We dreigen anders een enorme achterstand op te lopen in een cruciale digitale evolutie. De Vlaamse ambitie kan niet worden waargemaakt zonder de politieke knoop te ontwarren.

In de politiek miskijken we ons keer op keer op de impact en de snelheid waarmee nieuwe technologie evolueert

We hebben al eens zo’n stommiteit begaan. Over e-commerce dachten we dat het wel zou meevallen. Niet dus. We zijn nu 2019 en er vloeit elk jaar 8 miljard euro aan winkelinkomsten naar de buitenlandse Bol.coms van deze wereld. Daar zijn 30.000 banen aan verloren gegaan. Hebben we onze les nu nog niet geleerd? Stilstand in 5G is alweer een signaal aan vooruitstrevende bedrijven dat ze best niet in ons land investeren.