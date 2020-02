6 miljoen kijkers is een kleine markt voor de Vlaamse Netflix om levensvatbaar te zijn

De samenwerking tussen DPG Media en Telenet voor een 'Vlaamse Netflix' is een stap vooruit. Maar opboksen tegen de grote spelers is aartsmoeilijk. Schaal wint uiteindelijk altijd.

Achter de obligate Colgate-foto met handshake tussen John Porter, de CEO van Telenet, en Kris Vervaet, de CEO van DPG Media, schuilt wellicht toch wat onzekerheid. Dat het zolang duurde voor de langverwachte 'Vlaamse Netflix' werd aangekondigd heeft met de onzekere businesscase en het noodgedwongen huwelijk te maken.

Het economisch voordeel dat grote spelers hebben is een troef waar moeilijk tegen op te boksen valt.

Convergentie vanuit realisme valt toe te juichen. De kijker is sowieso de grote winnaar. Maar is de Vlaming wel geneigd te betalen voor een Vlaamse Netflix? En als hij wil betalen, genereert het platform dan genoeg inkomsten om levensvatbaar te zijn, in een markt van 6 miljoen inwoners? Op uitbreiding naar Nederland moet niet worden gerekend. VTM GO verdient zeker alle respect en krediet, maar nu populair zijn staat in een vluchtige sector niet garant voor succes op de lange termijn. Wie kent er nog Netlog?

Lokale distributie is per definitie duur. Bijgevolg is ze gedoemd de strijd te verliezen tegen over-the-topcontent (OTT). Zeker als de overheid haar eerder benadeelt ten opzichte van OTT-aanbieders, met infrastructuurkosten en een strenger databeheer.

Zo kan Netflix OTT-content leveren. Het moet geen kabels leggen en maar één keer software bouwen, die breed toegankelijk is voor iedereen. Netflix kan direct naar de eindgebruiker gaan. Telenet daarentegen moet overal kabels leggen, de infrastructuur voorzien en toelaten dat OTT-aanbieders daar mee van profiteren.

Ook droomt Telenet van meer gepersonaliseerde content, zoals voor Netflix waarbij iedereen inlogt in zijn eigen zone en je daardoor per profiel het gedrag kent. Bij ons is dit echter anders. De regels voor het verwerven en gebruiken van data zijn hier veel strikter.

Troef

Het economisch voordeel dat grote spelers hebben is een troef waar moeilijk tegen op te boksen valt. Want schaal wint altijd. En niet alleen uit economisch perspectief, ook de kijker kiest voor schaal en denkt over de landsgrenzen heen. Verschillen in taal, cultuur of geografie vormen geen barrière als ze in de weegschaal worden gelegd met de bibliotheek van Netflix of Disney+. De affiniteit met zenders boet daarom steeds meer aan belang in. Als je vandaag een slechte reeks programmeert, straft de kijker je af en shopt hij meteen verder.

Het telecombedrijf KPN heeft in Nederland onlangs het roer omgegooid. Het wilde eerst met exclusieve series voor zijn klanten een alternatief vormen voor Netflix, maar is tot het besef gekomen dat die strijd niet te winnen valt. Een reeks als 'Fenix' wordt door KPN geproduceerd, maar verkocht aan Netflix.

Ook de VRT en Proximus zullen in zee moeten gaan met de commerciële zenders.

De zet van DPG Media en Telenet is een stap voorwaarts, maar om potten te breken in de markt moet er meer bewegen. Ruim 80 procent van de omzet uit digitale advertenties in België vloeit naar Facebook en Google. Als we - in tegenstelling tot de advertentiestrijd - die om de kijker wel willen winnen, moet de consolidatie verder doorgetrokken worden. Dat Proximus mee wil stappen in het initiatief is logisch. Ook de VRT moet in zee gaan met de commerciële zenders, want dat is de enige manier om relevant te blijven en zijn content tot bij de kijker te brengen.

Al blijft Telenet een gigantisch strategisch voordeel hebben: het is een provider. Niet alleen van digitale tv, internet en vaste en mobiele telefonie, maar - zeker met DPG Media aan boord - ook van content. Als er via zijn kabels en mobiele netwerk meer data worden gebruikt, is dat goed nieuws. Want meer verbruik leidt tot meer bruikbare data, die op hun beurt te ontginnen vallen.