AI kan verzekeren inclusiever maken...

Artificiële intelligentie kan in de verzekeringssector een revolutie teweegbrengen en de relatie tussen verzekeraar en verzekerde voorgoed veranderen. Maar er staat meer op het spel. Daarom moet de sector bekijken hoe hij ook na de komst van AI zijn integriteit kan garanderen.

Data zijn altijd al alomtegenwoordig geweest in het verzekeringswezen. Met de komst van artificiële intelligentie (AI) kunnen we het volledige potentieel van die data pas echt benutten: enorme hoeveelheden persoonsgegevens analyseren en risicofactoren, individuele voorkeuren en gedragspatronen beter inschatten. Stemmen we uw autoverzekering voortaan precies af op uw rijgedrag en hoe vaak u uw auto gebruikt? Is het een goed idee al uw slimme toestellen thuis te koppelen aan uw brandverzekering?

Dankzij AI en data-inzichten kunnen we uiterst persoonlijke verzekeringsvoorstellen aanbieden, processen vereenvoudigen en de klant meer controle geven. Het klinkt paradoxaal, maar technologie kan de verzekeringssector net menselijker maken, met dekkingen en prijzen die naadloos zijn afgestemd op individuele behoeften.

Die nieuwe focus kan evenwel ook iets veranderen aan het basisprincipe van verzekeren dat verzekeraars al eeuwenlang gebruiken, met name dat risico's worden gegroepeerd en onderling verdeeld. Als een verzekerde door onvoorziene omstandigheden met schade of kosten wordt geconfronteerd, worden die verliezen over de bredere samenleving gespreid.

Verzekeraars hebben beslissingen altijd gebaseerd op de risico's van groepen klanten die bepaalde onbekende elementen gemeenschappelijk hebben. Dat AI tot op het niveau van het individu kan uitrekenen hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet, kan leiden tot situaties waarbij verzekeraars de 'beste' soorten risico's uitkiezen en klanten selecteren die volgens de voorspellingen de laagste claims indienen. Dat kan resulteren in meer 'onverzekerbare' risico's.

Het gebruik van AI om risico uit te sluiten of te vermijden verhoogt de winstgevendheid voor verzekeraars, maar het effect op de maatschappij is heel verschillend. Als verzekeraars absorberen we traditioneel onzekerheid, zodat burgers voluit kunnen leven. Daarmee vormen we een cruciale stabiliserende factor. Eerlijkheid en ethisch handelen staan daarbij centraal. Daarom moeten we de handen in elkaar slaan en een manier van werken definiëren die ook na de komst van AI de onderliggende ethische principes van verzekeren versterkt.

Klimaatverandering

AI kan daarbij ook ten goede ingezet worden. Door hyperpersonalisatie van ziekteverzekeringen, die voordelen oplevert voor de gezondsten onder ons, kunnen klanten die er het meest behoefte aan hebben mogelijk geen verzekering voor een hypotheek krijgen. Tegelijk kunnen we de informatie van slimme toestellen leren gebruiken om een gezondere levensstijl te promoten en het risicoprofiel van klanten te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld oplossingen bieden voor diabetespatiënten.

Een ander voorbeeld: door de klimaatverandering worden grotere gebieden onderhevig aan overstromingen of hittegolven, waardoor meer kwetsbare burgers onverzekerd blijven. AI kan ons helpen bij een betere geografische diversificatie en het inbouwen van alarmsystemen, zodat iedereen gedekt kan zijn voor brand en overstromingen.