Aan werknemers nog extra inspanning vragen is cynisch...

VBO-topman Pieter Timmermans stelt voor om de factuur van deze crisis te verdelen onder overheid, werkgevers en werknemers. De werknemers hebben de voorbije tien jaar echter al genoeg bijgedragen.

Pieter Timmermans windt er geen doekjes om: iedereen moet het bad in om de factuur van deze crisis te betalen: overheid, werkgevers en werknemers. Wat dat precies inhoudt, moet tussen de regels worden gelezen, maar ‘pijn lijden’ moet iedereen volgens Timmermans, om onze concurrentiepositie te verzekeren.

Iedereen moet ‘solidair pijn lijden’, volgens het VBO. Een opmerkelijk discours, want de uitgangspositie bij de start van deze crisis kon niet meer verschillend zijn. De bedrijven zijn er in 2021 in geslaagd om hun winstmarges naar ongezien hoogtes te stuwen. Voor het eerst liggen de winstmarges globaal gezien boven 45 procent, een historisch record. De Belgische bedrijven laten volgens de Nationale Bank de concurrentie uit de buurlanden ver achter zich. Enkel de Nederlandse bedrijven hebben winstmarges die net boven 40 procent uitkomen. De sector die het zwaarst onderhevig is aan concurrentie, onze industrie, zag haar winstmarges stijgen van 36 procent in 2009 naar 46 procent in 2020. Iets meer dan de helft van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven verhoogt zijn dividend.

Thierry Bodson is voorzitter en Miranda Ulens is algemeen secretaris van het ABVV.

VBO-topman Pieter Timmermans stelt voor om de factuur van deze crisis, 'de pijn', te verdelen onder overheid, werkgevers en werknemers.

De werknemers hebben de voorbije tien jaar al genoeg bijgedragen. En aan de automatische indexatie van lonen en uitkeringen kan niet geraakt worden.

Voor de werknemers is het plaatje minder rooskleurig. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de lonen in België niet gestegen, althans niet in reële termen. De lonen zijn gestegen, maar na aftrek van de inflatie schiet van die stijging niets over. Dat is opmerkelijk om twee redenen. Sinds 2008 is de productiviteit van de Belgische werknemers gestegen. Ze brengen per gewerkt uur meer op voor het bedrijf, zelfs rekening houdend met prijsstijgingen. Die stijgende productiviteit zien ze niet weerspiegeld in hun loon.

Zoals de Nationale Bank aantoont, is de stijgende arbeidsproductiviteit wel terug te vinden in de gestegen winstmarges. Ten tweede stegen in de eurozone de reële lonen gemiddeld met zeven procent. De koopkracht ging er dus in andere landen stevig op vooruit, terwijl Belgische werknemers al meer dan een decennium ter plaatse trappelen. Een extra inspanning van hen vragen, getuigt dus van een ongezonde portie cynisme.

Concurrentievermogen

De hogere winstmarges doen dus vermoeden dat de concurrentiepositie van onze bedrijven allerminst dramatisch is. De OESO toont bovendien aan dat er momenteel geen loonhandicap bestaat. Sinds 1996 - het jaar van de invoering van de loonwet - zijn de Belgische lonen bijna vier procent trager gestegen dan in de buurlanden. En dat ondanks een loonwet die onze lonen in principe in lijn zou moeten houden. Nogmaals een belangrijk argument om de loonwet te hervormen.

De hogere inflatie zal uiteraard leiden tot hogere kosten. Het is echter ook ergens een keuze van de bedrijven om die kosten door te rekenen: zijn zij bereid om een stuk van hun winstmarge af te geven, of zullen ze gestegen kosten doorrekenen in hun prijzen en dus de inflatie verder aanwakkeren?

Zullen specifieke sectoren en bedrijven niet in ieder geval in de problemen komen? Jazeker, die kans is groot. Sectoren als de voedingsnijverheid zullen de gevolgen van schaarste aan granen en de bijhorende prijsstijgingen voelen. Maar dan is gerichte steun op zijn plaats, rekening houdend met de draagkracht van de sector en de bedrijven. De federale regering is trouwens van plan om op basis van een studie van de Nationale Bank en in overleg met de sociale partners maatregelen te nemen. Ook de regio’s kwamen al over de brug.

Inflatie

De Nationale Bank, universitair onderzoek, maar ook de regering zelf bevestigen dat de automatische indexatie momenteel essentieel is om de koopkracht van werknemers te vrijwaren. Het is niet enkel nodig vanuit een sociale hoek, maar ook vanuit een economische: in tijden van economische onzekerheid zijn stabiele gezinsinkomens noodzakelijk om een recessie te vermijden.

De hoge inflatie is een internationaal probleem, aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne. Een internationale en op zijn minst een Europese aanpak is aangewezen, onder meer door op Europees niveau gas en elektriciteit aan te kopen. Maar ook in eigen land is werk aan de winkel. De energie-inflatie is in België veel hoger dan in de buurlanden. De elektriciteitsprijs steeg op een jaar tijd met 73 procent in België. In Duitsland was dat 13 procent, in Frankrijk amper 5 procent. Hoe is dit mogelijk?

Niemand kan vandaag voorspellen hoe de oorlog in Oekraïne verder evolueert, maar economisch doemdenken is nefast. Een vergelijking met de stagflatie van begin jaren ’80 loopt mank.

Eén van de oorzaken is de wijdverbreide praktijk van variabele energiecontracten in België, terwijl er elders vooral sprake is van vaste contracten. Andere landen slagen er ook beter in om maximumprijzen op te leggen. Hoog tijd dus om de energiemarkt veel meer en beter te reguleren dan vandaag het geval is.

Niemand kan vandaag voorspellen hoe de oorlog in Oekraïne verder evolueert, maar economisch doemdenken is nefast. Een vergelijking met de stagflatie van begin jaren ’80 loopt mank. Nobelprijswinnaar Paul Krugman wees er deze week nog op dat het inflatieprobleem veel minder structureel en makkelijker oplosbaar is dan in die jaren ‘80. De begrotingssituatie is ook compleet verschillend: een primair tekort van 3 procent dit jaar tegenover een primair tekort van 8 procent begin jaren ’80. Noch de overheid, noch de bedrijven zitten op hun tandvlees.

Echte solidariteit

Het blijft een terugkerend verhaaltje van de werkgeversorganisaties. Bij iedere crisis, bankencrisis, brexit, en Covid wordt de competitiviteitsnoodklok geluid. Twee jaar geleden klonk het nog dat Covid-19 ons in een diepe en lange economische recessie zou stortten, dus mochten de lonen slechts in beperkte mate stijgen. Die langdurige recessie is er nooit gekomen, wel een snel herstel met historische hoge winstmarges. Vandaag horen we opnieuw dezelfde retoriek. Never waste a good crisis, zal men bij het VBO denken.