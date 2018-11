Aantal stakingsdagen slinkt

Het aantal stakingsdagen in België is de voorbije drie jaar fors gedaald, blijkt uit een studie van onderzoekscentrum Crisp.

Recente Belgische stakingscijfers wijzen evenwel op een achteruitgang van het aantal stakingsdagen, schrijft De Morgen op basis van de studie van het Crisp (Centre de recherche et d'information socio-politiques). Op basis van de RSZ-gegeven s berekende het onderzoekscentrum dat we evolueerden we van 853.355 stakingsdagen in 2014 naar 247.718 in 2017. Per duizend werknemers komt dat neer op een daling van 221 naar 63 stakingsdagen.