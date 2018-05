Advocaten zijn geen rechters

De magistratuur geeft met haar klaagzang over het gebrek aan plaatsvervangende rechters een verkeerd signaal. Structurele problemen moet je structureel aanpakken, niet door advocaten in te zetten als rechter. Dat is een zwaktebod. De gevolgen van de politieke keuze minder rechters te benoemen zijn gevaarlijk.

Door Hugo Lamon, advocaat en bestuurder Orde van Vlaamse Balies

De Tijd pakt uit met de vaststelling dat Justitie geen plaatsvervangende rechters meer vindt. Antoon Boyen, de voorzitter van het college van hoven en rechtbanken (de baas van de magistraten) luidde de alarmklok. Sommige rechtscolleges hebben structureel nood aan plaatsvervangende rechters om geen kamers te moeten sluiten (en dus de behandeling van zaken uit te stellen), beweerde hij in De Tijd. Hoe langer hoe meer moet een beroep worden gedaan op die plaatsvervangers - meestal advocaten - ‘om een normale dienstverlening te kunnen uitoefenen’, preciseerde hij in een interview met VRT-radio.

Het zegt wat over de devaluatie van de rechterlijke functie. Dat is in het licht van de rechtsstaat een beklemmende gedachte.

Beroepsmagistraten moeten te allen tijde onafhankelijk hun werk kunnen doen. Ze worden daarom voor het leven benoemd en hebben niet echt een sociaal statuut met beperkingen. Dat moet vermijden dat ze op de een of andere manier onder druk kunnen worden gezet.

Vakantie

De rechtbanken werken nog met een wat archaïsche agenda. Het gerechtelijk wetboek bepaalt dat de rechters in juli en augustus vakantie hebben en er dan geen normale zittingen zijn. Buiten die periode zijn ze altijd beschikbaar, behalve tijdens de weekends en op wettelijke feestdagen. Van die regel wordt vandaag afgeweken, want ook tijdens de kerst- en paasvakantie zijn er opvallend minder zittingen. Maar tijdens de gerechtelijke zomervakantie worden dan weer steeds meer vakantiezittingen georganiseerd. Toch is er niet echt sprake van een modern beleid inzake de inzet van mensen en middelen.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Als rechters tijdens het gerechtelijk jaar uitzonderlijk niet kunnen zetelen, voorziet de wet in een systeem van plaatsvervangers. Dat zijn meestal advocaten die bij Koninklijk Besluit als plaatsvervangend rechter zijn benoemd. Ze legden geen magistratenexamen af en worden doorgaans niet betaald voor hun prestaties. Het is een vorm van engagement van de advocatuur om bij problemen in te springen.

Dat is uiteraard geen ideale situatie. Advocaten hebben een andere rol dan rechters. Die laatsten dienen altijd onpartijdig te oordelen, maar van een advocaat wordt precies het omgekeerde verwacht. Hij dient enkel oog te hebben voor de rechtmatige belangen van zijn cliënt. De plaatsvervangers kunnen daarom ook enkel in noodgevallen bijspringen.

Ontspoord

De situatie is echter ontspoord. De wetgever regelt dat als een plaatsvervanger meer dan drie maanden voltijds inspringt, hij daarvoor een halftijdse wedde van een beroepsrechter ontvangt. Sommigen zien dat als een legitimering om de plaatsvervangers op structurele wijze in te zetten. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, zoals ook de Orde van Vlaamse Balies en de Hoge Raad voor de Justitie al bij herhaling opmerkten.

Structurele problemen moeten natuurlijk op een structurele manier worden aangepakt. Advocaten betrekken in structurele oplossingen is een zwaktebod. De magistratuur wijst erop dat de minister van Justitie maar 90 procent van het wettelijk kader benoemt. Ook werden rechters met pensioen lange tijd met veel vertraging vervangen. Een politieke keuze, schijnbaar ingegeven door budgettaire motieven.

Wat vroeger als een erefunctie werd beschouwd - het was een teken dat je professioneel werd gewaardeerd - is dat vandaag blijkbaar niet meer.

De advocatuur is er niet om de gevolgen van die keuzes ongedaan te helpen maken door gratis of tegen verminderde verloning bij te springen. Dat soort voluntarisme is niet meer van deze tijd. Het ondermijnt niet alleen het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem - je moet toch niet aanvaarden dat je zaak wordt behandeld door iemand die dat even tussendoor doet - maar heeft ook het perverse gevolg dat daarmee de toestand wordt bestendigd en er niets zal veranderen.

De andere vaststelling dat er onvoldoende kandidaten zijn om plaatsvervangend rechter te worden, is al even symptomatisch. Wat vroeger als een erefunctie werd beschouwd - het was een teken dat je professioneel werd gewaardeerd - is dat vandaag blijkbaar niet meer.

Devaluatie

Het zegt misschien wat over de devaluatie van de rechterlijke functie. De werkomstandigheden wijken steeds meer af van wat de norm elders is, zowel in de private als in de publieke sector. Dat is in het licht van de rechtsstaat een beklemmende gedachte. Een onafhankelijke, performante en van moderne middelen voorziene magistratuur is essentieel. De situatie in bijvoorbeeld Polen en Hongarije toont aan wat er gebeurt als de rol van de rechters wordt beknot.