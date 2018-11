Alle grote bedrijven moeten quota voor vrouwen invoeren

Ik kan geen enkele reden bedenken waarom in het directiecomité van een grote financiële instelling nog altijd minder of zelfs geen vrouwen zetelen. In mijn directiecomité zijn de zitjes netjes verdeeld: vijf vrouwen en vijf mannen. Waarop wachten we om quota in te voeren bij alle grote bedrijven?

Directiecomités, al dan niet politiek benoemd, worden voor het overgrote deel nog altijd bevolkt door mannen. Wie mij niet gelooft, moet maar eens kijken naar de vertegenwoordiging van vrouwen in alle Belgische beleidsorganen. Heel af en toe wordt door een speling van het lot een min of meer diverse directieploeg gevormd.

CEO’s beslissen wie in hun directiecomité komt, maar handelen nog altijd alsof ze op het jongenscollege zitten zoals veertig jaar geleden, tot en met de das die ze denken te moeten dragen. Bij de uitvoerende macht van een bedrijf moeten we met een vergrootglas speuren naar vrouwen. Toch bij de grote financiële bedrijven in België en vermoedelijk ook in de andere sectoren. Een teleurstellende vaststelling.

Ik kom uit een gezin met zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Mijn moeder en vader werkten altijd, en ik beschouwde dat als de normaalste zaak van de wereld. Ik voel mij als CEO van AXA België dan ook gesteund omdat AXA wereldwijd de handschoen heeft opgenomen om meer gendergelijkheid in onze bestuursorganen te bereiken: in 2023 de helft vrouwen op alle senior directeurniveaus.

In België zijn we er al: in ons directiecomité zetelen vijf mannen en vijf vrouwen. We zijn die vijf vrouwen niet als witte merels gaan zoeken op de arbeidsmarkt of in het buitenland. Nee, dat ze er zijn, is het resultaat van interne promotie en van een structureel personeelsbeleid. AXA heeft al jaren 50 procent hoogopgeleide vrouwen in zijn personeelsbestand. Dat die vrouwen vertegenwoordigd zijn in al onze bestuursorganen is dus erg gewoon.

Briljante vrouwen

Het is nu echt wel welletjes geweest. Ik vraag mij af wat al die slimme, hardwerkende, briljante, gemotiveerde vrouwen ervan vinden dat de CEO’s in hun bedrijf dagelijks het glazen plafond nog wat extra lamineren. Ik pleit voor quota in alle grote bedrijven. Al decennia studeren aan alle topuniversiteiten in alle toprichtingen evenveel vrouwen als mannen af. Toch zijn we voor diversiteit nog geen centimeter verder geraakt. Ja hoor, de meeste bedrijven hebben één vrouw in hun directiecomité. Maar hebben de heren zich al eens afgevraagd hoe het voelt om als enige vrouw voortdurend in een groep met allemaal mannen te zitten? Hoe zou het omgekeerde aanvoelen?

Door quota kunnen briljante vrouwen de verantwoordelijkheden opnemen waar ze meer dan recht op hebben.

In een ideale wereld bestaan ongetwijfeld andere manieren om tot gendergelijkheid te komen, maar zonder duwtje in de rug komt er geen structurele verandering. In het parlement werd succesvol aangetoond dat quota werken. Door quota kunnen briljante vrouwen de verantwoordelijkheden opnemen waar ze meer dan recht op hebben.

Een genderdivers managementteam is bovendien zoveel aangenamer om te werken. Iedereen kan zichzelf zijn. Dat maakt het samenwerken des te efficiënter, to the point en meer humaan, zoals in een familie. En geloof me, daar voelen mannen zich ook beter bij. Er ontstaat een andere bedrijfscultuur, waar meer aandacht is voor de persoon. Zonder haantjesgedrag, maar met intellectueel en constructief debat en met bovenal een veel menselijker omgang met elkaar.