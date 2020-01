Alleen doordachte fiscale hervorming houdt stand...

De Hoge Raad van Financiën kreeg van de federale regering de opdracht een belastinghervorming uit te tekenen. Het rapport, nog steeds niet publiek beschikbaar, biedt een kans om onze fiscaliteit te verbeteren. We moeten dan wel af van een aantal slechte gewoontes.

Door Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom denktank Itinera en auteur van 'Taxshift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft’ (2015)

Ons land heeft geen bijster goede trackrecord voor het inzetten van expertise voor het beleid. Bij verkiezingen durven partijen de fiscaliteit te gebruiken voor beloftes om hun achterban te belonen eerder dan het algemeen belang te dienen. Het populistische ‘don’t tax you, don’t tax me, tax the man behind the tree’ wordt vaak van stal gehaald. Die uitspraak berust op onwetendheid. Het is niet omdat sommige belastingen elders terecht lijken te komen, dat ze uiteindelijk niet bij de kiezer belanden - via hogere winkelprijzen bijvoorbeeld.

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Het ‘primaat van de politiek’ wordt iets te makkelijk bovengehaald, zonder de voorwaarden aan te geven waarin die politiek naar behoren functioneert. ‘De politiek’ moet goed capteren welke overtuigingen en belangen leven bij de bevolking. Onderbouwd beleid vereist ook voldoende inzicht. Neem de woonbonus: lange tijd drong het amper door dat die vooral de woningprijzen opdreef en niet bijdroeg aan betaalbaarder wonen.

Economen hebben de voorbije decennia vooruitgang geboekt om tot een beter onderbouwd fiscaal beleid te komen. Het ging met name om de evaluatie van het effect van fiscale hervormingen op de herverdeling en de economische efficiëntie. Beleidsmakers moeten kennis nemen van die evaluaties en er goed mee omgaan. Een economische evaluatie is wel wat anders dan even op de knop drukken van een belastingsimulatie zoals ‘tax on web’.

Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn essentieel. Onze fiscaliteit moet na de hervorming minstens twee legislaturen stabiel blijven.

Een verlaging van de belasting op arbeid heeft bijvoorbeeld als doel het gedrag van bedrijven en personen te beïnvloeden. Met een statisch instrument kan je de fiscale rekening maken zowel zonder als met een belasting op arbeid, maar alleen in de veronderstelling dat het gedrag niet verandert. Dat is bijna het omgekeerde van wat een economisch model hoort te doen.

Ook relevant is dat we ons van sommige effecten een betrouwbaarder beeld kunnen vormen dan van andere. De belasting op arbeid aanpassen vergt een goede kennis van de werking van de arbeidsmarkt. De kennis daarover is beter onderbouwd dan die over belastingen die de zin voor ondernemerschap beïnvloeden.

De principes waarop je een wenselijke belastinghervorming baseert, komen best tot stand door een beroep te doen op de brede kennis opgebouwd in de wetenschappelijke literatuur. Die is voor de politiek minstens zo belangrijks als de laatste resultaten van een scenario doorgerekend in een simulatiemodel.

Valkuil

Opportunistisch verwijzen naar een belastingtarief in een ander land is een andere valkuil. Duitsland wordt geciteerd als ‘een land met een meerwaardebelasting’. Tot je de details ziet en vaststelt dat het veeleer gaat om een soort speculatiebelasting die alleen geldt onder specifieke voorwaarden over de termijn en de aard van de transactie. In deze materie geldt vaak: ‘what you see is not what you get’.

We moeten eenvoud centraal stellen. Dat kan door te streven naar een zo breed mogelijke belastingbasis die lagere tarieven mogelijk maakt. Voor prioriteiten zoals klimaat kan je daar van afwijken, maar alleen voor de meest efficiënte maatregelen. Het laatste wat we nodig hebben, is een nieuwe lijst van fiscale hebbedingetjes.

Koppel de resterende fiscale maatregelen aan één, hooguit twee meetbare doelstellingen. Alleen dan kun je de maatregel evalueren op effectiviteit en efficiëntie. En laat het parlement vervolgens ten volle zijn rol spelen om die maatregelen regelmatig te evalueren.

Ingrepen met een belangrijke hefboom naar meer efficiëntie en groei zijn mogelijk, zoals in de btw. Te vaak worden die ingrepen geblokkeerd door een gedeeltelijke, onvolledige analyse.

Een hervorming moet je ook in haar geheel beoordelen. Ingrepen met een belangrijke hefboom naar meer efficiëntie en groei zijn mogelijk, zoals in de btw. Te vaak worden die ingrepen geblokkeerd door een gedeeltelijke, onvolledige analyse. De nadelen die eventueel aan die ingrepen vasthangen, kunnen worden gecompenseerd door elders in het belastingsysteem in te grijpen. De echte opportuniteit ligt dus in de focus op het geheel, niet op de deelaspecten.

Het is duidelijk dat in de Hoge Raad van Financiën niet alleen technisch werk geleverd is, maar dat ook al een voorafname gebeurde op de politieke discussie. Kiezen tussen geleidelijk of radicaler hervormen vergt een inschatting van het maatschappelijke draagvlak, en uiteindelijk moet het parlement de knoop doorhakken. Laat het als startpunt dienen van een doordachte en brede fiscale hervorming die ons land nodig heeft.