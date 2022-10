Alleen machtwoord van Duitse kanselier lijmt coalitie...

De groenen en liberalen in de Duitse regering staan met getrokken messen tegenover elkaar. De verlenging van de looptijd van kerncentrales verdeelt de coalitie. Bondskanselier Scholz heeft haar val vermeden door een machtwoord uit te spreken.

Zijn regering van sociaaldemocraten (SPD), liberalen (FDP) en groenen is nauwelijks tien maanden oud of daar moest de Duitse bondskanselier Olaf Scholz (SPD) al een ‘machtwoord’ uitspreken. De ‘Richtlinienkompetenz’ staat de regeringsleider toe een beslissing te nemen in een dossier waar een patstelling tussen de coalitiepartners dreigt.

Scholz heeft het spel slim gespeeld. Hij heeft gewacht tot na het partijcongres van de groenen.

Dat was het geval met de drie kerncentrales die Duitsland nog rijk is, Isar 2 in Beieren, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - beide in Zuid-Duitsland - en Emsland in Nedersaksen, in het noorden van de republiek. Volgens het coalitieakkoord moesten ze alle drie eind december 2022 losgekoppeld worden van het net.

Wegens de energiecrisis waren de groenen bereid alleen de twee Zuid-Duitse centrales nog te laten draaien tot midden april 2023. Een verdere verlenging was voor hen niet aan de orde. De aanschaf van splijtstofstaven zou voor hen een ‘rode lijn’ zijn, besloten ze op hun partijcongres in Bonn afgelopen weekend.

Dirk Rochtus doceert Duitse geschiedenis en internationale politiek aan KU Leuven/Campus Antwerpen en is auteur van 'Scherprechters van de geest. Duits debat tot op het bot' (2021).

De groenen en liberalen in de Duitse regering staan met getrokken messen tegenover elkaar.

Kanselier Scholz lijmt de coalitie met een machtwoord (zijn Richtlinienkompetenz), maar de vraag is voor hoelang.

Christian Lindner, minister van Financiën en voorzitter van de liberale FDP, bleef maar hameren op de verdere inbedrijfstelling van alle drie de centrales, dus ook die in Emsland, tot in 2024. De liberalen zijn opgeschrikt door een nieuwe nederlaag bij de deelstaatverkiezingen in Nedersaksen, twee zondagen geleden. Daarom beloven ze de geplaagde burger soelaas in de energiecrisis door op kernenergie in te zetten.

Emsland

Deze week moest de Bondsdag, het federale parlement, de wet over een eventuele verlenging stemmen. De tijd drong dus. Robert Habeck (Grüne), de minister van Economie en Klimaat, en Lindner raakten het maar niet eens tijdens vergaderingen in het Bundeskanzleramt, het ‘kantoor’ van de kanselier. Zeker de kwestie-Emsland lag gevoelig. De groenen hadden flink gescoord bij de verkiezingen in Nedersaksen. Dat ze hun kiezers moeten vertellen dat Emsland dan toch niet eind 2022 uitgeschakeld wordt zoals beloofd, zou hen kwalijk genomen kunnen worden.

Groenen en liberalen stonden dus met getrokken messen tegenover elkaar. Zou de regering vallen? Scholz moest ingrijpen. Op maandagavond volgde een schriftelijke mededeling aan zijn ministers dat hij de beslissing trof om de wettelijke basis te creëren voor het in bedrijf houden van de drie kerncentrales. Niet de vakminister, niet de coalitie handelde, maar de kanselier zelf in het volle bewustzijn van zijn macht.

De beslissing van Scholz is uitstel van executie. De spanningen in zijn regering zullen wel weer aan de oppervlakte komen.

In de groene partij heerste veel ontgoocheling over die aanpak, zeker omdat Emsland mee wordt verlengd. Sommigen hadden misschien zelfs even met de gedachte gespeeld om de vertrouwenskwestie te stellen, het parlement dus te vragen of het de kanselier om zijn beslissing nog kon dragen. Een riskant spel.

Nee, zo ver willen de groenen niet gaan. De meesten leggen zich neer bij de beslissing van de kanselier. Ook al draait Emsland nog verder, het zou tenminste duidelijk zijn dat het op 15 april 2023 amen en uit is voor de kernenergie in Duitsland. Dat de groenen nog een paar extra maanden moeten wachten op de vervulling van hun grote droom moesten ze er maar bij nemen.

Scholz heeft het spel wel slim gespeeld. Hij heeft gewacht tot na het partijcongres van de groenen. Anders had hij Habeck zo zwaar onder druk gezet dat het voortbestaan van de coalitie bedreigd kon worden. Voorts zalft hij de groenen door in zijn beslissing tegelijk aan te kondigen dat hij een ambitieuze ‘wet ter verhoging van de energie-efficiëntie’ wil voorleggen.

Sommige commentatoren zien in Scholz de winnaar van het gebeuren omdat hij leiderschap getoond zou hebben. Maar dat hij moest teruggrijpen naar een zo zeldzaam gehanteerd machtsinstrument als de ‘Richtlinienkompetenz’ toont ook aan dat Scholz er niet in geslaagd is zijn coalitiepartners met elkaar te verzoenen via onderhandelingen.

En de strijd is nog niet gestreden. De liberalen zullen tegen april 2023 zeker weer de verlenging van de kerncentrales ter sprake brengen. Ze hebben niet veel te verliezen, na de klappen bij de verkiezingen in drie deelstaten.