In coronatijden wordt meer dan ooit duidelijk dat alles een prijs heeft, ook een mensenleven. En als die prijs te hoog oploopt, wordt het leven van mensen geofferd aan zakelijke belangen.

De opgelegde coronarust weegt zwaar, ook voor de vertegenwoordigers van het volk. Een beetje verstrooiing is ongetwijfeld welkom. De mogelijkheden daartoe liggen voor het rapen.

Een parlementaire onderzoekscommissie kan zich buigen over de crisis in de woon-zorgcentra. Het hindert niet echt dat de oorzaken daarvan allang gekend zijn. Want zo krijgen politici de kans hun verantwoordelijkheid te ontlopen, oeverloos het eigen grote gelijk te herhalen en een onstuitbare profileringsdrang te bevredigen. Na een obligate en melige verontschuldiging kan worden overgegaan tot de orde van de dag.

Dat laatste zou bijzonder spijtig zijn, want er zit wel degelijk iets serieus fout in onze samenleving. Het probleem dateert van lang vóór de coronacrisis en zal niet verdwijnen met het virus. In de harde businesswereld heet het dat alles een prijs heeft. Bedoeld wordt dat als het nodige geld op of onder de tafel ligt, alles te regelen valt, alles verhandelbaar, te kopen en om te kopen is. Als nodig vallen daarbij ook lijken. Zulke praktijken zijn echt niet het voorrecht of monopolie van de maffia.

Over het leven en de dood van mensen wordt nu blijkbaar beslist op basis van leeftijd.

Hoe ik dat weet? Heel simpel, omdat het open en bloot en zonder schaamte wordt getoond. Publiek wordt gedebatteerd over de vraag hoeveel een mensenleven waard is, hoeveel de financieel-economische schade mag bedragen voor levensbeschermende maatregelen worden teruggeschroefd. Alles heeft een prijs, ook een mensenleven. En als die prijs te hoog oploopt, wordt het leven van mensen geofferd aan zakelijke belangen.

Wat al een hele tijd fout gaat, wordt door de coronacrisis pijnlijk duidelijk. We bevinden ons op een hellend vlak en glijden verder de afgrond in. We debatteren over abortus en euthanasie, maar wat werkelijk op het spel staat, is de onaantastbaarheid van het menselijk leven. Als we die opheffen, worden grenzen voortdurend overschreden en razendsnel verlegd. Het gaat allang niet meer over problematische zwangerschappen, terminaal zieken of mensen die uitzichtloos lijden. Over het leven en de dood van mensen wordt nu blijkbaar beslist op basis van leeftijd.

Gevarenzone

Voor ons allen zou dat een wake-upcall moeten zijn. Waarom? Om de eenvoudige reden dat we allemaal verouderen. We schuiven steeds verder op en voor we het goed en wel beseffen, hebben we over ons leven niets meer te zeggen en komen we in de gevarenzone terecht. Euthanasie is dan geen moeilijk bevochten recht, zoals verlichte geesten in Vlaanderen zichzelf en anderen wijsmaken, maar een bitter lot. Bij elke versoepeling en uitbreiding van de criteria schuiven we van euthanasie op naar moord. Want we kiezen niet zelf meer voor een uitweg uit het leven. Er wordt voor ons gekozen en onze instemming is niet vereist.

Waren tot voor kort vluchtelingen de parasieten van onze samenleving, dan worden nu bejaarden gestigmatiseerd en bejegend.

Als het leven niet heilig is, is niemand veilig. Niet zo heel lang geleden werden op ons continent in vernietigingskampen mensen omgebracht omdat ze Roma, jood of homoseksueel waren. In de toekomst kunnen andere minderheden of bevolkingsgroepen geviseerd worden. Wat vandaag nog onvoorstelbaar lijkt, is morgen realiteit. Net dat toont de geschiedenis ons, altijd opnieuw, maar wij leren maar niet bij.

Waren tot voor kort vluchtelingen de parasieten van onze samenleving, dan worden nu bejaarden gestigmatiseerd en bejegend. Als mensen op die manier denken en spreken over ouders en grootouders, blijft van humaniteit en beschaving bitter weinig of niets over. Dan oogt de toekomst somber en gaan we harde tijden tegemoet, waarin de sterken zich meedogenloos doen gelden en de zwakken weerloos lijden.

We zijn verantwoordelijk voor wat we doen en niet doen. Alles heeft een prijs, ook keuzes die we maken of niet maken. Als niet elk mensenleven even waardevol en onaantastbaar is, wordt er een onderscheid gemaakt tussen wie mag leven en wie niet. Dat verdict komt niet van politici of dokters, ook niet van deskundigen of ethici, maar wel van de mammon of het geld.