Alles is tijdelijk, ook een regeringscoalitie...

Zouden we nu toch aan de vooravond van een nieuwe regering staan? Al bijna anderhalf jaar worden we om de oren geslagen met verkenners, ontmijners, preformateurs en bemiddelaars. Ondanks de recente politieke vorderingen lijkt het de afgelopen jaren almaar moeilijker om akkoorden te sluiten. En niemand lijkt zichzelf in vraag te stellen.

Het politieke landschap is verdeeld in overtuigingen die nog maximaal 25 procent van de kiezer lijken te bekoren. Het gevolg is een fragmentatie van kiezers die zich alleen nog aangesproken voelen tot waar ze zichzelf mee kunnen vereenzelvigen. Geen enkele partij of familie is erin geslaagd een maatschappelijke ambitie te schetsen die alleen verbindt. En hoe meer politieke partijen zich aanbieden, hoe meer dat het individu bevestigt dat zijn gelijk boven het maatschappelijk belang primeert.

Angsten en verlangens zijn twee essentiële drijfveren in het leven van elke mens. Wat je beweegt, waarom je 's ochtends opstaat, waarom sommige zaken je ergeren, waarom je inspiratie uit dingen haalt en welke dromen je koestert. Het zijn telkens die twee elementen die in belangrijke mate onze beslissingen en keuzes als mens sturen. Ze zijn ingegeven door opvoeding, omgeving, rolmodellen of cruciale ervaringen in je leven en wellicht al bij aanvang onderdeel van ons DNA.

Elke politieke beweging wordt onderliggend bepaald door de eigen angsten en verlangens. De politieke impasse van het afgelopen anderhalf jaar valt op die manier samen te vatten.

Wat geldt voor mensen, geldt des te meer voor politieke bewegingen of politieke partijen. Ze krijgen vorm doordat ze mensen met vergelijkbare angsten en verlangens samenbrengen. Politieke partijen zetten ze om in een wereldbeeld, een ideale wereld en een programma om die vorm aan te geven. Zo hebben sociaaldemocraten angst voor een maatschappij waar het recht van de sterkste telt. Ze verlangen naar een maatschappij waar een grote mate van solidariteit heerst en mensen voor elkaar zorgen. Of het nu gaat over nationalisten, ecologisten, christendemocraten of liberalen, elke politieke beweging wordt onderliggend bepaald door de eigen angsten en verlangens.

Versnipperd

De politieke impasse van het afgelopen anderhalf jaar valt op die manier samen te vatten. Partijen en politici die afknappen op elkaars idealen maar die blijkbaar de eigen angsten en verlangens, die aan de basis liggen van het eigen ideaal, niet weten te overstijgen. Wat de samenleving als geheel angstig maakt of waar ze naar verlangt, wordt slechts fragmentarisch afgedekt, met als gevolg een versnipperd politiek landschap. Het partijpolitieke ideaal overheerst.

Maar de kiezer heeft ondertussen een uitgebreid keuzecomfort aan partijen waarvan hij meent dat ze zijn persoonlijk ideaal het best ondersteunen. De politiek heeft de angsten en de verlangens van de samenleving ondergeschikt gemaakt aan die van het individu. Het individu - de kiezer - en niet de samenleving staat centraal, en de politieke impasse is er alleen maar een veruitwendiging van.

Aansluiten

Er lijkt echter weinig besef te zijn dat er geen superieure idealen zijn, omdat er geen superieure angsten of verlangens zijn. Er is geen superieure ideologie - er zijn alleen ideologieën. De politiek staat dan ook voor een enorme uitdaging om zich te herorganiseren rond nieuwe idealen die beter aansluiten bij wat mensen drijft - de bekommernissen die ze hebben en de verlangens die ze graag nastreven.

Wie als politieke partij wil leiden, richt zich beter tot wat de maatschappij als geheel bezighoudt en bijdraagt tot haar ontwikkeling in het belang van iedereen. Er is veel meer wat ons verbindt dan wat ons onderscheidt.

Maatschappelijke vooruitgang in het belang van iedereen moet het thema worden, zoniet is de politieke impasse een blijver. Meerderheids- of minderheidsregeringen als som van bestaande idealen zijn slechts tijdelijk, omdat het geloof in het eigen ideaal overheerst. Individuele kiezers voelen zich misschien nog wel aangesproken, maar de meerderheid en dus de samenleving allang niet meer, als we objectief naar de kiesresultaten kijken.

