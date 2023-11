Als collectieve klimaatoplossingen uitblijven, wordt het voor een individu verdomd moeilijk

Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) en Simon Sterck (18) nemen deel aan de VN-klimaattop in Dubai. 'De ecologische voetafdruk van onze vlucht daarheen weegt niet op tegen de handafdruk en de impact van onze acties', schrijven ze.

De jaarlijkse VN-klimaatconferentie COP28, waar onze toekomst en die van onze planeet bepaald wordt, vindt dit jaar plaats in Dubai, de hoofdstad van olie en een symbool voor een toekomst zoals wij die liever niet zien. Het voelt ook wrang om met het vliegtuig naar een klimaatconferentie te reizen. Hoe kan je voor de uitfasering van fossiele brandstoffen pleiten als je zelf aangekomen bent in een metalen olieslurper? Natuurlijk hebben we daarover getwijfeld. Onder het motto ‘walk the talk’ nemen we beiden geregeld de trein en bus voor verre reizen en proberen we vliegreizen maximaal te minimaliseren.

De auteurs Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) is klimaat- en kinderrechtenactivist en klimaatadviseur van het Child Rights International Network. Hij is de bezieler van de campagne #ClimateJusticeForRosa. Simon Sterck (18) is student rechten aan de KU Leuven en de VN-jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling voor de Vlaamse Jeugdraad. Beiden maken deel uit van de Belgische delegatie op de klimaattop COP28 in Dubai. De komende dagen brengen ze hier verslag uit van hun ervaringen.

Toch vliegen we naar de COP28. Het recente VN-rapport dat een opwarming van 2,5 tot 2,9 graden voorspelt, toont dat de urgentie te groot is om passief te blijven. Internationale samenwerking is noodzakelijk en daarvoor moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. De ecologische voetafdruk van onze vlucht - een term die trouwens werd bedacht door de olielobby - weegt niet op tegen de handafdruk en impact van onze acties.

Zoals Simon Sterck al aanhaalde in een speech in het VN-hoofdkwartier afgelopen zomer hopen we vooral dat de tijd van lege beloften en toespraken voorbij is. De wetenschap vraagt ambitieuze actie.

Dat mag zich niet langer beperken tot louter individuele acties, zoals minder het vliegtuig nemen. Een uitfasering van fossiele brandstoffen betekent onder andere dat we grondig en snel ons mobiliteitssysteem moeten herdenken. Dat laat op zich wachten. Terwijl de privéjetluchthaven in Deurne gulle subsidies krijgt, worden haltes van De Lijn geschrapt. Daar zijn jongeren mee de dupe van, want onze vrijheid hangt af van het openbaar vervoer. Als de collectieve oplossingen uitblijven, wordt het voor een individu verdomd moeilijk.

Lees meer opinie Op de VN-klimaattop in Dubai zijn jongeren nodig

Vorig jaar ging Ben Van Bunderen Robberechts al naar de COP27 in Egypte, wat een diepe indruk op hem naliet. 30.000 mensen in enorme tenten in het midden van de woestijn die elk op hun eigen manier druk proberen te leggen op de besluitvorming. De wisselwerking tussen de beleidsmakers, onderhandelaars, activisten maar ook olielobbyisten had iets van een cynisch spel stratego. Hoewel Van Bunderen Robberechts al verhalen had opgevangen over de moeilijke situatie voor activisten in Egypte, was het vrij choquerend toen medeactivisten en zelfs zijn cameraman naar het lokaal politiecommissariaat werden overgebracht.

De reputatie van Dubai, waar 70.000 mensen worden verwacht, is niet veel beter. We zijn benieuwd hoe het er zal verlopen. Onze koffers staan klaar. Strijdvaardig vliegen we naar Dubai, om er de stem van de jongeren en de klimaatslachtoffers te laten horen.