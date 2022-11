Als regering auteursrechten afschaft, trekt digitaal talent naar andere landen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil het fiscaal gunstregime voor softwareontwikkelaars laten uitdoven. Dat moet de staat meer inkomsten opleveren. Maar Belgische digitale spelers zouden minder aantrekkelijk worden voor ontwikkelaars en hun groei gefnuikt zien.

De digitale sector is een sterke, snelgroeiende sector en een van de belangrijkste groeimotoren van dit land. We zijn trots op onze groeiverhalen, we koesteren onze internationale teams en klanten. Onze bedrijven bloeien in de Belgische steden, ondanks de hoge loonkosten en een oplopende loonhandicap. Dat nemen we erbij. Als ondernemers willen we onze duit in het zakje doen voor de sociale welvaartsstaat, die ook wij onderschrijven.

Het creatieve, scheppende werk van softwarearchitecten, programmeurs en designers moet erkend worden. Het onderscheid met andere creatieve beroepen is artificieel.

Maar we moeten kunnen concurreren. De fiscaal gunstige behandeling van de auteursrechten helpt ons daarbij. We strijden voor talent met bedrijven zoals Salesforce, Uber, Meta en Shopify. We onderhandelen met aankoopdiensten in Azië, de Verenigde Staten en andere Europese landen, waar men nog nooit gehoord heeft van automatische indexering en waar weinig begrip te rapen valt voor de hoge kostprijs van ons personeel.

De fiscale regeling voor auteursrechten maakt dat de mensen die instaan voor de creatie van digitale producten en platformen netto meer overhouden van hun brutoloon, vaak honderden euro’s per maand. Dat helpt ons toptalent in eigen land te houden en een zekere aantrekkingskracht te hebben voor internationaal talent. Het ís fiscale koterij, daar moeten we helder over zijn. Wij hebben de gunstregeling niet bedacht. Maar we maken er dankbaar gebruik van, onder de auspiciën van de fiscus via rulings.

Jeroen Lemaire, medeoprichter en CEO van In The Pocket, en enkele andere CEO's van techbedrijven (zie de lijst met ondertekenaars onderaan).

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft plannen om de fiscaal gunstige behandeling van auteursrechten voor softwareontwikkelaars af te schaffen.

Als de regering die regeling afbouwt, trekt het talent naar andere landen en zullen bedrijven geen andere keuze hebben dan te volgen.

Het effect van de toepassing van dat voordeel is groei, jobcreatie en een sterkere concurrentiepositie van onze sector in de internationale markt. Het effect van de uitfasering, die minister Van Peteghem beoogt, is het omgekeerde daarvan. De inkomsten die men op korte termijn verwacht van de afschaffing van de fiscale regeling vallen in het niet bij de gederfde inkomsten van de niet-gerealiseerde groei van de Belgische digitale sector.

We vragen dat de regering de waarde van de digitale sector voor de Belgische economie onderstreept en dat ze hem steunt eerder dan hindert. We vragen een langetermijnvisie, waarin onze bedrijven en de vele andere digitale ondernemingen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot ver buiten de landsgrenzen. De afschaffing van de fiscale regeling inzake auteursrechten staat daar diametraal tegenover.

Het creatieve, scheppende werk van softwarearchitecten, programmeurs en designers moet erkend worden. Het onderscheid met andere creatieve beroepen is artificieel. Dat betekent niet dat elke job in de digitale sector automatisch onder de regeling dient te vallen. We pleiten ook voor een duidelijk kader en een nauw toezicht.

België moet een aantrekkelijke plek worden voor digitaal talent, lokaal en internationaal. Dat is de noodzakelijke voedingsbodem voor het Belgische digitale ecosysteem. Willen we aansluiting vinden met de internationale techhubs in onze omgeving als Amsterdam, Londen en Berlijn, dan moet deze regering inzetten op maatregelen die onze competitiviteit verhogen.

Op dit moment zien we geen beter alternatief dan het behoud van de fiscale gunstregeling. De investering in de digitale kenniseconomie levert de overheid een mooie return op. Dat is nu al het geval en zal alleen maar toenemen. Maar als de regering die investering afbouwt, trekt het talent naar andere markten en zullen bedrijven geen andere keuze hebben dan te volgen.