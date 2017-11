Amazon Prime is geen doodvonnis

Amazon Prime Summer Soiree in Sunset Towers in West Hollywood, Californië © AFP

Duwt Amazon Prime de bedrijven nog dieper in de horrorfilm ‘A Night­­mare on Elm Street’? Sterven zul je, je weet alleen niet hoe en in welke scène. Amazon hoeft niet de slachter Freddy Krueger te zijn. Voor wie wil, zit de nieuwe wereld van big data, AI en robotisering vol nieuwe businessmodellen.

Door Rik Vera, CEO en partner bij het consultancybedrijf Nexxworks

Amazon valt volop de Belgische markt aan en bedreigt in één klap tientallen businessmodellen en het voortbestaan van honderden bedrijven. Facebook en Google waren al oppermachtig. Onze bedrijven vragen zich af hoe ze zich ertegen kunnen wapenen.

We dachten dat de e-commerce niets zou worden en zou overwaaien. ‘De Belg is anders’, heb ik honderden keren mogen horen. Maar het is niet te laat.

Laat ik meteen alle hoop wegnemen. De Amazons van deze wereld bevechten heeft weinig zin. Het tij keren al helemaal niet. Het is te laat. We leven in een wereld die allang gekanteld is. Zoals vaak is dat aan de meesten onopgemerkt voorbijgegaan. Zieners beschreven het al jaren geleden. Men las en luisterde en haalde de schouders op.

De oude economie lijkt nu pas te beseffen dat haar wereld in een zinkgat verdwijnt. Bedrijven en hun leiders vrezen dat ze een personage in ‘A Nightmare on Elm Street’ geworden zijn: ze dreigen te sterven, ze weten alleen niet hoe en in welke scène. Ze wenden zich zelfs tot de overheid, die plots een bondgenoot lijkt te zijn, in de hoop dat die overheid het scenario nog kan herschrijven.

Sta me toe dat vreemd te vinden. Entrepreneurs en te veel overheid, dat is water en vuur. Ondernemerschap, dat is kansen spotten en grijpen. Snel, efficiënt en niet gehinderd door al te veel belemmeringen.

Stel dat ik uw kantoor binnenstap met dit voorstel. ‘Er is een wereldwijde markt die nog helemaal openligt. De instapkosten zijn laag. Er zijn nog geen specialisten, en er is snel plukbaar, laaghangend fruit. U kunt de wereld veroveren met haast zero marketingbudget en als u het slim aanpakt, krijgt u tienduizenden gratis medewerkers.’

Als die kans er zou zijn, waarom zou u ze dan niet gezien hebben? En toch ligt ze gewoon voor uw neus. We zijn zo hard bezig met focussen op die ‘gevaarlijke’ digitale internetbedrijven en ze te bevechten, dat we geen oog hebben voor de nieuwe golf: de gouden driehoek big data, artificiële intelligentie en robotisering.

Twintig jaar geleden kwam het internet. De echte entrepreneurs van toen keken vooruit en zagen de mogelijkheden van het internet en de digitalisering van alles. Ze zagen de wereldmarkt en het laaghangende fruit. Ze werden dé specialisten, veroverden in geen tijd de wereld en zetten hun klanten in als sales- en marketingapparaat, als dataleveranciers en zelfs als infrastructuur. Twintig jaar geleden konden we ons geen wereld met het internet voorstellen, en nu geen wereld zonder.

Die kansen zijn er opnieuw. In 2035 blikken we terug. Het nieuwe onmisbare van die toekomst is er nog niet. Maar het is in de maak. Big data én AI én robotisering zijn het nieuwe internet.

Feiten

Of ik de digitalisering toejuich of niet, en of ik Amazon en Google en Facebook bedreigend vind, is niet relevant. Wat ik zeker weet, zijn de feiten: dat de menselijke evolutie sinds we de eerste stenen werktuigen maakten, gedreven wordt door technologische ontwikkelingen. De mens is een diersoort die de natuurlijke barrières weet te overwinnen door technologie. De menselijke evolutie staat nu eenmaal niet stil. En gaat niet achterwaarts.

Wij consumenten zijn nu eenmaal de grootste disruptieve factor. Wij hebben Amazon groot gemaakt

Ik weet ook dat de geschiedenis bol staat van de kantelmomenten. Tijdsgewrichten waarin de oude wereld brutaal werd verdrongen door de nieuwe. Kantelmomenten ontstaan altijd van onderaf. Overheden zijn per definitie conserverend. Kantelmomenten worden gekenmerkt door chaos en wanorde. De regels, wetten en processen uit de oude wereld zijn ontoereikend om de nieuwe wereld te vatten, en de nieuwe heeft er nog geen en kan zich daardoor snel en heimelijk verspreiden, als een virus dat de oude wereld nog zieker maakt. Het oude bevecht het nieuwe en het nieuwe gaat gewoon zijn gang en wint uiteindelijk. Niet door de technologie, maar omdat wij consumenten nu eenmaal de grootste disruptieve factor zijn. Wij hebben Amazon groot gemaakt. En Google. En Facebook.

We worden hier in Europa al jaren links en rechts voorbijgestoken door bedrijven die veel slimmer gebruikgemaakt hebben van de digitale tsunami. Zij zijn vroeg op die golf gaan surfen en hebben die zelfs aangewakkerd. Terwijl wij rustig bleven doen wat we altijd al deden en de golf ongevaarlijk noemden, klein en vooral nog heel ver weg.

Overheid

We keken de kat uit de boom. We dachten dat de e-commerce niets zou worden en zou overwaaien. ‘De Belg is anders’, heb ik honderden keren mogen horen. We hebben de impact van de sociale media grandioos onderschat. We ontdekten ‘mobiel’ toen het al oud nieuws was. En nu we overspoeld worden, wenden we ons tot de overheid met de vraag het tij te keren.

Dat de overheid in plaats van veel energie te stoppen in een poging om het oude te bestendigen, ons de ruimte en de lucht geeft om te doen waar ondernemerschap over gaat: onverschrokken kansen spotten, grijpen en uitbouwen.

Maar het is dus niet te laat. Voor iedere onderneming en ondernemer die wenst mee te spelen, is de nieuwe wereld van big data, AI en robotisering een vat vol nieuwe businessmodellen. Een wereld zonder uitgesproken expertise, met onmetelijke mogelijkheden en een wereldmarkt die openligt. Maar we moeten de nieuwe digitale wereld met een open geest benaderen en de mogelijkheden begrijpen. Als de overheid in plaats van veel energie te stoppen in een poging om het oude te bestendigen, ons de ruimte en de lucht geeft om te doen waar ondernemerschap over gaat: onverschrokken kansen spotten, grijpen en uitbouwen.