Amerika als de Sovjet-Unie van de 21ste eeuw

Door de pandemie lijken we internationaal in een periode van ontwrichting terechtgekomen. De VS lijken daarbij bijzonder kwetsbaar.

Kwetsbaarheden voor mondiale stabiliteit en de wereldeconomie die voor de coronacrisis al speelden, zijn door de pandemie op zijn minst in stand gebleven of zelfs verergerd. Wat de medisch adviseur van de Amerikaanse regering Anthony Fauci verklaarde over de coronacrisis in de VS gaat in grote mate op voor de internationale gemeenschap: 'Clearly, we are not in control right now.'

We lijken in een periode van ontwrichting aangekomen. Als ’s werelds machtigste land heeft Amerika het meeste te verliezen. Economische trends, sociale ontwikkelingen en demografische veranderingen aangevuld met een pandemie maken dat we niet terug kunnen naar hoe het was.

Wereldleider Amerika heeft zich steeds meer tegen internationale samenwerking en verdragen gekeerd. Tegelijk roert China zich almaar meer op het wereldtoneel, niet altijd op een even welwillende wijze. Mede door toenemende politieke spanningen stond globalisering al onder druk, met een verlamde Wereldhandelsorganisatie en een handelsoorlog tussen Peking en Washington waarin anderen meegesleept werden.

Schulden

De wereldeconomie was sowieso al kwetsbaar wegens de recordhoogtes aan schulden van overheden, huishoudens en bedrijven. Dat gold niet alleen voor de rijke landen. Veel ontwikkelingslanden stonden er al slecht voor voor de coronapandemie toesloeg. Ruim zestig van die economieën gaven al meer uit aan rente- en aflossingsverplichtingen dan aan gezondheidszorg. De schuldenbergen worden door de crisis nog verder opgehoogd.

Die schulden zijn een des te groter probleem omdat de productiviteitsgroei al lange tijd hapert en veel grote economieën worstelen met de financiering van de gevolgen van de vergrijzing (pensioenkosten, extra zorg, minder economische dynamiek).

Daarbij komt dat de ongelijkheid in landen qua inkomen en vermogen al flink steeg en de huidige crisis die tweedeling waarschijnlijk versterkt.

Naast bovenstaande mondiale problemen spelen ook nog specifieke regionale. Europa zit nog altijd in de maag met de afhandeling van de brexit en met de antidemocratische tendensen in enkele oostelijke lidstaten van de EU. Voorts worden enkele van de grootste opkomende markten, waaronder Brazilië, India en Mexico, geleid door politici die hun economieën en democratische systemen geen goede dienst bewijzen. Tot slot vonden in menig land voor de lockdowns grootschalige protesten plaats, van Zuid-Amerika tot Afrika en van Azië tot het Midden-Oosten. De onvrede die aan die demonstraties ten grondslag lag, is nog altijd in ruime mate aanwezig en is in sommige gevallen alleen maar sterker geworden.

Maar hoe de lieve vrede te bewaren en samenwerking te bewerkstelligen tussen de groepen die het meest te winnen hebben bij het behoud van het status quo en de groepen die zo snel en ingrijpend mogelijk de samenleving willen veranderen? Dat is een vraagstuk waarmee samenlevingen altijd worstelen, maar de kloof tussen de twee groepen is steeds groter, en bijna onoverbrugbaar, geworden.

Politiek systeem

Als het politieke systeem maar blijft kraken, helpen lapmiddelen op een bepaald moment niet meer. Dan zijn twee reacties mogelijk: een keiharde tegenreactie van de mensen die zich het meest bedreigd voelen door ingrijpende verandering of het besef bij de groepen die streven naar verandering dat hun doelen onmogelijk te realiseren vallen binnen de bestaande structuren, orde en regels.

Het gevoel dringt zich op dat het einde nadert van een periode waarin pappen en nathouden, het plakken van pleisters op wonden en het spalken van breuken nog voldeden om landen bij elkaar te houden en het internationale systeem draaiende te houden. Het piept en het kraakt en vooralsnog is niemand opgestaan met de wondersmeerolie die alle radertjes en tandwielen weer soepel laat draaien.

De Sovjet-Unie viel door een aaneenschakeling van externe schokken en interne crises. Wordt over enkele decennia hetzelfde gezegd over Amerika?

De Sovjet-Unie viel door een aaneenschakeling van externe schokken en interne crises. Op de hielen gezeten door dynamische en snel opstomende concurrenten had het land nog veel minder leven in zich dan velen destijds vermoedden. Wordt over enkele decennia hetzelfde gezegd over Amerika?

Je mag de veerkracht en weerbarstigheid van Amerika nooit onderschatten, maar de VS zitten nu wel in de hoek waar de klappen vallen.

Van alle westerse landen wordt Amerika nu erg hard gegeseld door het coronavirus. Het lijkt soms alsof de VS de strijd opgeven.

De Amerikaanse president Donald Trump is de regie kwijt en lijkt Democraten als een groter gevaar te zien dan Rusland.

Hoewel dit bij uitstek het moment moet zijn dat de Democraten en Republikeinen gezamenlijk optrekken, is van het beetje eenheid aan het begin van de crisis weinig meer te bespeuren. Dat bleek nog maar eens tijdens de partijconventies.

Het wantrouwen tegenover Amerika is sterk toegenomen, ook bij bondgenoten.

Het vertrouwen van Amerikanen in de overheid en veel andere instellingen was al extreem laag en heeft nog meer averij opgelopen.

De storm van Black Lives Matter heeft veel structurele tekortkomingen van de Amerikaanse samenleving doen opwaaien en voorlopig lijkt de wind niet te gaan liggen.

Zoals gezegd, het is gevaarlijk om Amerika op langere termijn af te schrijven, al zijn de Amerikanen zelf ook allesbehalve optimistisch gestemd. Charles Dickens schreef het al: 'if [America’s] individual citizens… are to be believed, it always is depressed, and always is stagnated, and always is at an alarming crisis, and never was otherwise.'

Met die relativering is het gezien de politieke problemen en de gebrekkige aanpak van de coronacrisis toch raadzaam voorzichtig te zijn met Amerikaanse aandelen.