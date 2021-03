Amerikaanse lessen voor Europese soevereiniteit

Vertrouw voor de volksgezondheid niet blindelings op de vrije markt. En wees in tijden van historisch lage rentes niet te zuinig met belastinggeld. Dat kan Europa leren van de VS als het zich soeverein wil versterken.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zijn ze in Brussel niet bij de pakken blijven zitten. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel beseften dat de wereld rond hen grondig was veranderd. Van Amerikaanse steun konden ze niet langer uitgaan, en het was duidelijk dat de EU zelf zijn bilaterale relaties met China en Rusland moest ontwikkelen.

Macrons idee van Europese soevereiniteit kreeg vleugels toen het coronavirus de internationale handel in de lente van 2020 tijdelijk lamlegde. Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de Europese burger had de EU dringend nood aan meer autonomie en meer daadkracht, zowel budgettair als strategisch-industrieel.

Zowel de Europese Commissie als de lidstaten zijn wat naïef geweest bij de onderhandelingen met de farmareuzen.

Het nieuwe EU-concept van ‘open strategische autonomie’ is opzettelijk vaag. De meningen over verdere integratie blijven verdeeld. Maar in de zomer van 2020 kreeg de Commissie groen licht van de Europese staatshoofden en regeringsleiders om een economisch herstelfonds van 750 miljard euro op te zetten (gefinancierd door euro-obligaties) en om te onderhandelen met farmabedrijven over een gemeenschappelijk vaccinbeleid.

Velen zagen daarin de kiem van een Europese begrotings- en volksgezondheidsunie, waarin solidariteit tussen lidstaten centraal stond en taboes over het delen van financieel risico en het strikt toepassen van het subsidiariteitsprincipe sneuvelden.

Vandaag moeten we vaststellen dat de budgettaire herstelplannen van de EU niet ambitieus genoeg zijn en dat zowel de Commissie als de lidstaten wat naïef zijn geweest in hun steun aan het ontwikkelen van coronavaccins en bij de onderhandelingen met de farmareuzen.

Operatie-Warp Speed

Een vergelijking tussen de eurozone en de VS zegt alles. Dankzij de recente budgettaire stimulus van president Joe Biden, goed voor een 1.900 miljard dollar, wordt de groei van de Amerikaanse economie voor 2021 geschat op 6,2 procent (in vergelijking met de negatieve groei in 2020 van 3,4%). De groei in de eurozone in 2021 wordt geschat op 4,7 procent (in vergelijking met de negatieve groei in 2020 van 7,2%). En dat percentage is niet zeker, want het hangt voor een groot deel af van het succes van de vaccinatiecampagne. In de VS hopen ze eind mei al rond te zijn met het volledig inenten van meer dan 70 procent van de volwassenen. Daar kunnen ze in de EU alleen van dromen.

Wat kan de EU van de VS leren als ze ernstig werk wil maken van het versterken van haar soevereine slagkracht?

De eerste les is er een van Donald Trump: als het over de volksgezondheid gaat, vertrouw dan niet blindelings de vrije markt en de vrijhandel. De ontwikkeling van nieuwe vaccins is risicovol en kost veel tijd en geld. Onder Trump erkenden de VS die realiteit meteen.

Al dertig jaar wordt in Europa te weinig geïnvesteerd in de toekomst, mede door de regeltjes van Maastricht.

Zijn administratie maakte vorig jaar op 15 mei 10 miljard dollar vrij voor operatie-Warp Speed. Dat bedrag werd in oktober verhoogd tot 18 miljard dollar. De VS gebruikten de volledige pot om met zeven grote farmabedrijven contracten af te sluiten. Ter vergelijking: de EU creëerde pas een maand later, op 17 juni, een noodhulpinstrument van slechts 2,7 miljard euro.

Trump maakte - net als Biden later - gebruik van de Defense Production Act, een wet die dateert van de Tweede Wereldoorlog en de president buitengewone bevoegdheden geeft in crisistijden. Trump schreef clausules in de contracten met vaccinfabrikanten om voorrang te geven aan Amerikaanse bestellingen. Daardoor kan de export van op Amerikaanse bodem gemaakte Moderna- en Pfizer-vaccins worden tegenhouden. Zo’n America first- strategie is misschien niet mooi, maar wel politiek verstandig, als de vaccins mogelijk zijn gemaakt door Amerikaans belastinggeld.

De tweede les heeft een budgettair karakter. In tijden van historisch lage rentes springen Trump en Biden niet te zuinig om met belastinggeld. Olivier Blanchard, voormalig topeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, zegt al een tijdje dat de overheidsschuld veel hoger kan oplopen bij lagere rentes en steun van centrale banken. In 2020 keurde het Congres in totaal meer dan 3.000 miljard dollar aan extra stimulus en overheidssteun goed, zowel voor gezinnen als bedrijven.

Bidens stimulus is nog historischer. De wet zal kinderarmoede halveren en is een vitale reddingslijn voor veel mensen met lage inkomens. Bidens administratie spreekt nu van nog eens 3.000 miljard aan extra overheidsinvesteringen in infrastructuur en onderwijs. Vergelijk dat met de Duitse obsessie met ‘zwarte nullen’ en je begrijpt waarom ze in Berlijn nog altijd praten over digitalisering bij de politie en in het onderwijs. Al dertig jaar wordt in Europa te weinig geïnvesteerd in de toekomst, mede door de regeltjes van Maastricht.