Angela Merkels apologie overtuigt niet...

De oorlog in Oekraïne achtervolgt oud-bondskanselier Angela Merkel. Heeft ze wel genoeg gedaan tegen de Russische president Vladimir Poetin? Ze vindt niet dat ze zichzelf iets te verwijten heeft. Maar haar apologie overtuigt niet.

Afgezwaaid Duits bondskanselier Angela Merkel houdt blijkbaar van drama. Dat illustreerde haar optreden dinsdagavond in het Berliner Ensemble, het beroemde theater van dichter-dramaturg Bertolt Brecht. Der Spiegel-journalist Alexander Osang voelde Merkel aan de tand over haar kanselierschap en in het bijzonder haar Ruslandpolitiek.

Voor Merkel na een halfjaar weer in de openbaarheid opdook, had ze tijdens wandelingen aan de Oostzee Shakespeares grote tragedie 'Macbeth' als luisterboek in het oor. Inhoudelijk had dat wel uitwerking. Want als ze het over de oorlog in Oekraïne had, nam ze het woord ‘Tragik’ in de mond.

De NAVO-top van Boekarest in 2008 blijft Angela Merkel achtervolgen. Had het perspectief van NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne Vladimir Poetin niet kunnen afschrikken?

De oorlog als een grote tragedie. Dat zegt genoeg over hoe ze haar eigen rol ziet in wat daaraan voorafging. Merkel weet uiteraard dat er politici en analisten zijn die haar verwijten dat ze te weinig heeft gedaan om de Russische president Vladimir Poetin tegen te houden. Maar het tragische is iets wat de mens overkomt zonder dat hij er iets aan kan doen. Een natuurramp, een dodelijke ziekte, dat is tragisch, een oorlog is een bewuste daad van agressie waartegen politici en staten wel degelijk iets kunnen ondernemen.

De essentie De auteur

Dirk Rochtus doceert Duitse geschiedenis en internationale politiek aan de KU Leuven/Campus Antwerpen.

De kwestie

Voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel verdedigt zich tegen het verwijt dat ze te weinig gedaan heeft om de opmars van de Russische president Vladimir Poetin te stoppen.

De conclusie

Merkel ziet de oorlog als 'Tragik', iets wat ons overkomt zonder dat we er iets aan kunnen doen. Dat zegt genoeg over hoe ze haar eigen rol ziet. Een oorlog is echter een bewuste daad van agressie waartegen politici en staten wel degelijk iets kunnen ondernemen.

Als je een oorlog afdoet als iets ‘tragisch’, zeg je eigenlijk dat je er geen invloed op hebt of hem niet kan afwentelen. Wie in die termen denkt, spreekt zichzelf vrij van schuld. Merkel gaf toe dat ze de Russische dreiging had zien aankomen, maar dat er op het einde van haar vierde ambtstermijn, in het najaar van 2021, te weinig tijd overbleef om nog iets ‘durchzuboxen’. Daarom is het zo ‘treurig’ - weer dat fatalisme dat in de tragedie besloten ligt - dat het ‘niet gelukt’ was.

Melnyk

Andriy Melnyk, de ambassadeur van Oekraïne in Berlijn, wierp haar in een reactie daags na het interview voor de voeten dat ze Poetin het hof gemaakt zou hebben en dat ze het Kremlin altijd tegemoet zou zijn gekomen. Appeasement dus eigenlijk. Volgens Melnyk, de kwelduivel van alle Duitse ‘Russlandversteher’, zou dat gebleken zijn uit de weigering in 2008 om Oekraïne toe te laten treden tot de NAVO via het Membership Action Plan (MAP), uit de weigering - na de annexatie van de Krim in 2014 door Rusland - om wapens te leveren aan het zich bedreigd voelende land, en uit het doorduwen van de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland.

De beruchte NAVO-top van Boekarest in 2008 blijft Merkel achtervolgen. Had het perspectief van NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne Poetin niet kunnen afschrikken? De gewezen bondskanselier - ‘außer Dienst’ in het Duits - draait het om. Zij denkt dat het MAP Poetin net geprovoceerd zou hebben om het land ‘iets aan te doen’ en ‘reusachtige schade’ te berokkenen.

Dat is puur hypothetisch, en een uitvlucht. Poetin zou in 2008 niet geriskeerd hebben wat hij op 24 februari 2022 gedaan heeft: Oekraïne binnenvallen. Eerst moest hij het Westen nog meer ‘testen’: met de inval in Georgië, een land ver weg en absoluut geen partij voor de machtige buur, en met de steun aan het Assad-regime in het verscheurde Syrië, jaren later. De Verenigde Staten hadden zich toen nog niet van hun zwakke kant laten zien met de overhaaste terugtrekking uit Afghanistan in de zomer van 2021.

Was Angela Merkel niet beter ingegaan op de uitnodiging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om Boetsja, het schouwtoneel van Vladimir Poetins gruweldaden, te bezoeken in plaats van zich in Firenze onder te dompelen in de Renaissance?

Nee, in 2008 zou de tijd voor Poetin nog niet rijp geweest zijn om Oekraïne aan te vallen. Ook het argument van Merkel dat Oekraïne toen nog geen volleerde democratie was, snijdt geen hout. Fungeert het MAP niet als een katalysator voor verdere democratisering met het oog op toetreding tot een bondgenootschap dat de westerse waarden verdedigt?

Merkel oogstte applaus van het aanwezige publiek toen ze de Russische inval als een door niets te rechtvaardigen schending van het volkenrecht veroordeelde. Mooie woorden. Maar was ze niet beter ingegaan op de uitnodiging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om Boetsja, het schouwtoneel van Poetins gruweldaden, te bezoeken in plaats van zich in Firenze onder te dompelen in de Renaissance?