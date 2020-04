Applaus voor de start-ups...

Start-ups zijn de ware rocksterren van deze tijd. Dankzij de digitale technologie overwinnen we deze sociale dystopie, maar tegelijk dreigen we onze eigen meest belovende groeiers te verliezen in een commerciële dystopie.

Het is vandaag moeilijk om de applausjes te volgen, maar bij deze: ééntje voor de techondernemers. Het zijn hun streamingdiensten die ons ontspannen, hun EdTech-software die onze kinderen opleidt, en de takeaway en delivery aandrijven. Tientallen 'voice over'-IP-diensten verhinderen een professionele en sociale meltdown. Bijna al die techoplossingen zijn ooit ontstaan in het hoofd van een start-uppionier, en voelen vandaag als een realitycheck voor de gezinnen en bedrijven. Voor die laatste bieden ze niet louter een competitief voordeel, maar worden ze ook meer en meer onmisbaar voor robuuste bedrijfsvoering.

Alleen de typische wendbaarheid van start-ups, de goesting van pientere bedrijven en een overheid die de oorlogskas uitrolt, bepalen of we morgen nog veel lokale techsterren aan het firmament hebben.

Cashflow is momenteel de zeis die inhakt op onze start-ups. Klanten zetten meer en meer de samenwerking on hold en willen niet meteen contracten verlengen, waardoor vele start-ups met beperkte cashreserves deze commerciële dystopie niet zullen overleven. Een enquête van Support Our Startups bij 200 Belgische start-ups toont de naakte waarheid: de helft valt tussen nu en september zonder cash. Dat geldt niet alleen voor prille beginners, maar ook voor snel groeiende pareltjes, toonbeelden van onze kenniseconomie, vaak in woelig water door groei-investeringen die hen nu cashmatig dreigen te nekken.

Durfkapitaal

Waar zit het durfkapitaal? In de jongste vijf vette jaren haalden Europese tech-VC’s een recordbedrag van 50 miljard aan fondsen op, tegenover 20 miljard tussen 2010 en 2014. Europese scale-ups haalden 34 miljard aan investeringen op in 2019 (een verdubbeling tegenover 2014). De durfkapitaalfondsen finaliseren momenteel investeringsdossiers, gooien hun portfolio start-ups reddingsboeien toe en kijken de kat uit de boom. De hun toegezegde miljarden aan 'dry powder' (het bedrag dat de fondsen ophaalden, maar nog niet investeerden) is velen een doorn in het oog, maar is toegekend kapitaal op papier, dat ze niet op korte termijn kunnen investeren.

De overheden maken volop werk van krediet- en waarborgmaatregelen, die vaak vooral kmo’s en grotere ondernemingen ten goede komen. Zo heeft de investeringsmaatschappij PMV al meer dan 600 aanvragen voor noodkredieten binnen. Overbruggingsregelingen, btw-uitstel en tijdelijke werkeloosheid brengen start-ups tijdelijk soelaas, maar hun oproep klinkt elke dag luider: draai snel de kredietkraan open, faciliteer achtergestelde leningen, breid de garantieregeling uit naar crowdlending en betaal start-ups hun facturen.

Zet in op de taxshelter voor bedrijven, een incentive voor investeringen in start-ups die na de lockdown de corporate innovativiteit ook ten goede zal komen. Ondertussen hebben start-ups de handen vol met cashflowprojecties, het dubbelchecken welke facturen ze moeten betalen en beter uitstellen, zonder bij het bedrijf of het team onherroepelijke schade aan te richten.

Nochtans ligt de win-win voor het grijpen. De bedrijven die via tech hun leveringen beter managen, hun procesdata optimaal waarderen, hun betalingsverkeer scherper zetten, hun klantenfeedback professionaliseren, draaien momenteel het best. Onze Belgische start-ups hebben al die oplossingen om performanter en toekomstbestendig te werken. Aan de pientere bedrijven, daag ze uit, laat ze de techservices op jullie leest demonstreren, geloof ons dat ze jullie verrassen met quick wins en zeker kunnen helpen uitrollen.

Is dat paradoxaal in deze tijdsgeest? Integendeel. ‘Digitaal bespaart’, is nog nooit zo actueel geweest. Maar belangrijker is dat wie nu de budgetten en manuren durft in te zetten op digitale technologie niet meer met hongerige ogen zal kijken naar sectordisruptors. Want bedrijven die de tech en gedrevenheid van onze start-ups koppelen aan decennia marktervaring en middelen zijn de darwinistische winnaars van morgen.