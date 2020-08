Apple doorprikt managementmythes...

Deze week rondde Apple de kaap van 2.000 miljard dollar aan beurswaarde. Het succesvolle bedrijf zet heel wat managementmythes op lossen schroeven.

Wat weinigen zich in de euforie van deze week nog herinneren, is dat Apple een kwarteeuw geleden tegen de afgrond van een faillissement is aangereden. Niemand wilde toen een cent geven voor het geesteskind van Steve Jobs en Steve Wozniak. De wederopstanding van Apple is dan ook uitgegroeid tot het ultieme voorbeeld van een grote en succesvolle transformatie. Het is een lange weg geweest, met vallen en opstaan, tot 2 biljoen dollar. Na het overlijden van Jobs in 2011 zagen veel waarnemers de toekomst van Apple zeer somber in. Weinigen geloofden dat Apple zijn founding father kon overleven, laat staan dat zijn zelfgekozen opvolger Tim Cook het ooit beter zou doen. De rest is geschiedenis.

De case van de wederopstanding van Apple doorprikt veel populaire theorietjes die maar wat graag en gretig worden gecultiveerd door zelfverklaarde managementgoeroes, en welig tieren op sociale media, of soms zelfs onderwezen worden aan vermaarde businessschools.

Apple maakt duidelijk dat een bedrijf niet per se een technologische pionier moet zijn, laat staan disruptief, om op langere termijn succesvol te zijn.

Apple is een technologiebedrijf. Dat staat buiten kijf. Technologie die in de beste Silicon Valley-traditie de wereld wil veranderen, en verbeteren. Nog steeds helemaal doordesemd van de idealen van de tegencultuur van de Amerikaanse Westkust uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Maar de case van Apple maakt duidelijk dat een bedrijf niet per se een technologische pionier moet zijn, laat staan disruptief, om op langere termijn succesvol te zijn. Het vermeende 'first mover'-effect waarvan in technologiemiddens vaak wordt uitgegaan, blijkt in veel gevallen een illusie te zijn. Veel pioniers slagen er nooit in na de initiële bijval bij early adopters door te stoten naar een groot publiek. Ze blijken achteraf eendagsvliegen te zijn geweest. Ernstig wetenschappelijk onderzoek, én de praktijk van Apple, maken duidelijk dat 'slimme volgers' op de langere termijn succesvoller zijn. Van Cook is de repliek op de primeur van Samsung’s plooibare smartphone een jaar geleden: 'Wij willen niet de eerste zijn, wij willen de beste zijn.' In die context is ook de vraag pertinent of de pionier Tesla de marktleider zal blijven in elektrische wagens, dan wel dat gevestigde, maar slome automerken op langere termijn de markt zullen overnemen.

Marktleiderschap

Apple veegt ook de vloer aan met de diep verankerde ambitie van bedrijven om tot elke prijs de grootste in hun markt te willen zijn. Marktleiderschap wordt dan gezien als een noodzakelijke voorwaarde om winstgevender te zijn. Maar de grens tussen megalomanie en faling is flinterdun. Apple bewijst daarentegen dat je niet per se de grootste moet zijn in je markt om de rijkste te zijn. Het gaat vooral om waarde creëren voor consumenten, en meerwaarde voor aandeelhouders. Marktleiderschap en winstgevendheid zijn twee verschillende imperatieven. Zij kunnen soms samengaan, maar er is zeker geen causaal verband. Vraag dat ook maar eens aan onze kleine, maar zeer succesvolle brouwers van trappisten- en andere speciaalbieren van eigen bodem.

Je kon de voorbije jaren geen enkel managementcongres bijwonen of je werd wel door een spreker om de oren geslagen met VUCA-theorieën en de gevulgariseerde versie van Charles Darwin’s 'survival of the fittest'. Alleen bedrijven die zich het best en snelst aanpassen aan de snel veranderende wereld zouden op termijn overleven. Natuurlijk had de bioloog in Darwin gelijk. Maar Darwin’s theorie is voor ondernemers maar één kant van de medaille. Bedrijven die op de langere termijn willen overleven, moeten zich inderdaad aanpassen, maar zij moeten ook trouw blijven aan hun DNA: hun identiteit, roots, waarden en cultuur. Anders verschrompelen ze tot een kameleon. Cook zei kort na zijn aantreden als CEO dat alles bij Apple kan en zal veranderen, maar dat het bedrijf altijd trouw zal blijven aan zijn cultuur en waarden, die het heeft meegekregen van zijn stichters.

Dat is ook de belangrijkste les voor alle ondernemingen die nu als gevolg van de coronacrisis door een diep dal gaan. Alleen zij zullen overleven die een voortschrijdend evenwicht vinden tussen zich op de korte termijn aanpassen aan het nieuwe normaal én tegelijk zichzelf blijven op de langere termijn. Dat is de ultieme succesformule om van een bijna-faling uit te groeien tot het waardevolste bedrijf in de wereld.