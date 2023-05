Argumenten banken tegen hogere spaarrente overtuigen niet...

De bankenlobby heeft geen enkel rationeel argument om een verhoging van de rente op spaarrekeningen tegen te houden. De politici mogen zich niet laten intimideren.

Na de aanmaningsbrief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de spaarrente te verhogen antwoordden de banken met een salvo aan excuses. Ze stellen dat de rente op woonkredieten sneller zal stijgen dan de rente op spaarrekeningen, omdat de bestaande pot leningen tegen bodemrentes slechts gaandeweg wordt vervangen door kredieten met een hogere rente. Alles verloopt dus naar wens. Ingrijpen zou een gevaar zijn voor de financiële stabiliteit.

Koppel de minimale basisrente aan de depositorente, met een winstmarge van 2 procentpunten voor de banken. Zo komt een stijging van de rente automatisch, voor een beperkt deel, terecht bij de spaarder.

Daarnaast klaagt de sector over te hoge bijdragen aan de overheid. Als uitsmijter volgt een dreigement: als meer rente naar spaarders gaat, worden de rentes nog duurder en is er geen ruimte meer om in de klimaattransitie te investeren. Wat klopt van die argumenten? Wel, hun argumenten zijn gewoonweg fout.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een vrijblijvende subsidiestroom naar de banken op gang gebracht. Haar bedoeling is expliciet sparen aantrekkelijker te maken en consumeren minder aanlokkelijk. Ze doet dat door de depositorente te verhogen. Waar is die rente naartoe? De Belgische banken hebben een rekening bij de Nationale Bank. Ze krijgen 3,25 procent interest op de 259 miljard cash die ze daar aanhouden. Dat betekent een subsidie van maar liefst 8,4 miljard per jaar of 700 miljoen per maand. De inkomsten vloeien naar de banken. Deze financiële stroom heeft niets te maken met de trage stijging van de rente-inkomsten van de banken.

De essentie De auteurs

Melissa Depraetere is Kamerfractieleider en Joris Vandenbroucke Kamerlid voor Vooruit.

Melissa Depraetere is Kamerfractieleider en Joris Vandenbroucke Kamerlid voor Vooruit.

De banken komen met enkele argumenten om een verhoging van de rente op spaarrekeningen tegen te houden.

De banken komen met enkele argumenten om een verhoging van de rente op spaarrekeningen tegen te houden.

Hun argumenten snijden geen hout. Politici mogen zich niet door de bankenlobby laten intimideren en moeten handelen in het algemeen belang.

Sinds december is die berg cash met 47 miljard euro aangegroeid. In tegenstelling tot wat Michael Anseeuw, de CEO van BNP Paribas Fortis, dinsdag in De Tijd stelt, weten we dat significant meer dan 50 miljard van die deposito’s bij de grootbanken zit. Uit de jaarverslagen 2022 kunnen we opmaken dat de grootbanken 139 miljard aan liquide geldmiddelen bij centrale banken en andere banken aanhielden. Als we ervan uitgaan dat banken hun middelen conform hun financiële belangen beheren, zal de meerderheid worden aangehouden bij de Nationale Bank. De stelling van Anseeuw lijkt zo moeilijk houdbaar.

Winstgevendheid

Daarnaast voeren de banken aan dat dat een verhoging van de rente op hun winstgevendheid zal wegen, in die mate dat ze een bedreiging vormt voor de financiële stabiliteit en voor de klimaattransitie. We zien dat de Belgische grootbanken vorig jaar een recordjaar hebben neergezet. Alleen ING zag zijn winst dalen, maar ziet zijn winst in 2023 met 270 procent stijgen. Alle banken samen laten in het eerste kwartaal van 2023 een stijging van de nettowinst met 70 procent optekenen. Met andere woorden: de winstgevendheid van de banken staat niet onder druk, ook niet door de belastingen en bijdragen van de sector.

De 8,4 miljard euro ECB-subsidies zijn daar niet vreemd aan. Die komen boven op hun normale winst. Die winst is structureel te hoog. Het Planbureau stelt vast dat de financiële sector dé sector bij uitstek is die zijn marktmacht het voorbije decennium het meeste wist te verhogen. Hun prijzen worden hoger, hun kosten niet. De sector is nochtans hét kanaal waarlangs het monetair beleid impact moet uitoefenen op de economie. Lenen moet duurder worden, maar sparen aantrekkelijker. Dat kanaal functioneert niet. Zelfs de directeur van de NBB constateert dat er een probleem is en dat de rente sneller moet stijgen.

De banksector is het kanaal waarlangs het monetair beleid impact moet uitoefenen op de economie. Lenen moet duurder worden en sparen aantrekkelijker. Dat kanaal functioneert niet.

Vanuit die vaststellingen mogen politici zich niet laten intimideren door de bankenlobby, maar moeten ze handelen in het algemeen belang. Om de koopkracht van de gezinnen te beschermen en om het monetair beleid opnieuw te laten functioneren. In die context doet Vooruit een redelijk voorstel. We koppelen de minimale basisrente aan de depositorente, met een winstmarge van 2 procentpunten voor de banken. Zo komt een stijging van de rente automatisch, voor een beperkt deel, terecht bij de spaarder. De huidige gemiddelde spaarrente is circa 0,9 procent. Met ons voorstel stijgt die naar 1,55 procent. Zo wordt bijna 2 miljard van de subsidies afgeleid naar de spaarders. Als de rente opnieuw daalt en de stroom aan gratis geld voor de banken opdroogt, daalt de rente mee.