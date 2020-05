Babylonische spraakverwarring leidt tot begrotingschaos...

Een politiek compromis over investeringen of relancemaatregelen betekent niets zonder duidelijke afspraken over wat die woorden inhouden. Anders kunnen de gevolgen voor de begroting catastrofaal zijn.

Politici hebben twee nieuwe woorden ontdekt: investeren en relanceren. Het zijn geen nieuwe woorden, dat weten zij ook. Maar politici slagen er handig in aan die oude woorden nieuwe betekenissen te geven. Zo ontstaat de indruk dat een nieuwe politieke consensus groeit, en dat is niet waar. Als partijen over investeringen en relancemaatregelen spreken, bedoelen ze niet allemaal hetzelfde. Voor de begroting maken die politieke interpretaties een wereld van verschil. En dan gaat het niet over correct taalgebruik, maar over wie een aartsmoeilijke begroting beheersbaar kan houden.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

‘We moeten meer investeren in gezondheidszorg’, zegt een partij. Iedereen is het daarmee eens. Maar wat wordt ermee bedoeld? Ik lees dat sommigen daarmee bedoelen dat de lonen van de gezondheidswerkers verhoogd moeten worden. Geen bonus, wel een verhoging. Dat kan heel terecht zijn. Ze zijn zeker niet de best betaalden. Maar loonsverhogingen zijn geen investeringen, dat is een vermeerdering van de middelen, niet gedurende één jaar maar voor de eeuwigheid. Het budgettaire effect is duidelijk. Geen tijdelijke verhoging van het deficit, maar een eeuwige.

Sommige politici zien investeringen als een mooi woord om recurrente uitgaven te rechtvaardigen.

De wereldberoemde econoom en crisisexpert John Maynard Keynes schreef in 1936 al dat een investering een uitbreiding van de capaciteit is: de mogelijkheid meer en betere activiteiten te doen, en oude en nieuwe producten en diensten te leveren die meer gewild worden. Dat betekent dat overheidsinvesteringen twee fundamentele kenmerken hebben. Het gaat om uitgaven die in de tijd beperkt zijn - er is een begin en nog belangrijker een einde aan de uitgave - en het gaat om uitgaven die op termijn een financieel of sociaal rendement hebben. De gemeenschap moet na de investeringen beter af zijn, niet op hetzelfde niveau blijven.

Ik twijfel of alle partijen die de mond vol hebben over investeringen in allerlei sectoren die fundamentele kenmerken voor ogen houden. Sommige politici zien investeringen als een mooi woord om recurrente uitgaven te rechtvaardigen. Het probleem met recurrente uitgaven is dat die ook op een recurrente manier door een gezonde begroting gefinancierd moeten worden. Dat kan door nieuwe inkomsten te vinden. Maar omdat het overheidsbeslag al zo groot is, moet dat door het aftoppen van middelen voor andere sectoren. Welke politicus wil die keuze maken?

Begrotingstekort

Natuurlijk is een begrotingstekort mogelijk, en zelfs een groot, maar alleen als het tekort komt door echte investeringen. Dat wil zeggen dat het uitgaven betreft die een begin en een einde hebben, en die de maatschappij op termijn meer middelen opbrengen. Zo lossen ze het begrotingsprobleem mettertijd op.

Relance is een duw geven aan de economie. Niet de economie eeuwig voortduwen.

Voor relancemaatregelen geldt hetzelfde. Relance is een duw geven aan de economie. Niet de economie eeuwig voortduwen. Zomaar overheidsuitgaven doen voor allerlei goede intenties is geen relance, dat is herverdeling. Ook daar is niets mis mee, maar dan moet de politiek wel consequent zijn. Technische of tijdelijke werkloosheid zijn prachtige voorbeelden van relancemaatregelen. Tijdelijke inkomenstoelagen toekennen aan de horeca, de evenementensector en het toerisme zijn dat ook. Maar iedereen tot in de eeuwigheid een loonsverhoging geven is een budgettaire catastrofe die alleen mogelijk is met nieuwe inkomsten of door het aftoppen van andere uitgaven. Zoals investeringen zijn relancemaatregelen tijdelijke maatregelen. Een soort helikoptergeld, waarvan geweten is dat het kan zonder inflatie te verwekken, zolang het eenmalig is.