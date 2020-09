Balanceren tussen thuis en kantoor: op naar telewerken 2.0...

Na een overdosis telewerk klinkt de roep om weer op kantoor te mogen werken almaar luider. En terecht. Met een grondige upgrade moet telewerken 2.0, waar iedereen ook op de langere termijn baat bij heeft, mogelijk zijn.

Voor veel werknemers stond aan het begin van de pandemie een onverwachte verrassing klaar: telewerk. Maar werknemers die het dapper probeerden, botsten snel op een aantal barrières. Een echte voorbereiding op het wekenlang thuiswerken was er niet, waardoor niet iedereen de geschikte werkplek ter beschikking had. In normale omstandigheden is het best gezellig werken aan die keukentafel, maar acht uur per dag blijkt dat toch nog iets anders. En hoe moet je er als leidinggevende op toezien dat iedereen van het team wel voldoende zijn steentje bijdraagt?

Boven op het telewerk was er ook de verplichte social distancing. Die versterkt het effect van professioneel isolement. Werken terwijl de kinderen thuis zijn, leidde voor een grote groep telewerkers tot een conflict tussen werk en privé. Telewerk zoals we in volle crisis mochten ervaren is bovendien niet het resultaat van wederzijds vertrouwen tussen de werknemer en de werkgever, maar een verplichte maatregel die door de overheid werd opgelegd om de curve van het aantal besmettingen te doen dalen. Journaliste Sofie Vanlommel stelde terecht de vraag: Hoe houden we het vol in de home office?

Meer thuiswerken betekent ook een verminderd contact met collega’s. Met andere woorden, telewerken zorgt voor een sociaal en professioneel isolement

Men zou het bijna vergeten, maar ook voor Covid-19 werd al onderzoek gedaan naar telewerk. Telewerk moet worden beschouwd als het resultaat van gedeelde afspraken tussen de werknemer en de werkgever om de work-lifebalans te verbeteren zonder de bedrijfsdoelstelling uit het oog te verliezen.

In het algemeen geldt dat door telewerk de individuele prestatie verbetert. Dat wordt voornamelijk toegeschreven aan een winst in werktijd (werknemers zetten de uitgespaarde reistijd vaak om in werktijd), een grotere focus bij de werknemer (er is minder afleiding door collega’s of vergaderingen) en een verhoogde flexibiliteit om complexe taken beter aan te pakken. Bovendien rapporteren telewerkende werknemers minder stress en leidt een toename van autonomie en controle over de job tot een grotere tevredenheid.

Onderzoek wijst echter ook op de keerzijde van telewerk: meer thuiswerken betekent ook een verminderd contact met collega’s. Met andere woorden, telewerken veroorzaakt een sociaal en professioneel isolement. Frederik Anseel liet daarover optekenen dat het kantoor een belangrijke sociale functie dient: het kantoor als marktplaats, waar werknemers al dan niet met klanten ideeën en informatie uitwisselen.

Het kantoor heeft met andere woorden een belangrijke communicatiefunctie. Een teveel aan thuiswerk heeft een negatieve impact op teamprestaties doordat minder informatie gedeeld wordt. Isolatie veroorzaakt het gevoel niet meer tot een netwerk te behoren. Werknemers zien hun kansen op ontwikkeling of promotie afnemen.

Dat alles suggereert dat, als men de positieve gevolgen van telewerk wil maximaliseren en de negatieve gevolgen ervan wil minimaliseren, het evenwicht tussen de tijd thuis en de tijd op kantoor van cruciaal belang is. Onderzoek toont aan dat de relatie tussen jobtevredenheid en telewerk een omgekeerde U-relatie vertoont: meer telewerk hangt samen met een hogere jobtevredenheid, nog meer telewerk blijkt geassocieerd te zijn met een dalende jobtevredenheid. Soms is iets gewoon te veel van het goede.

Het resultaat van dat alles is dat telewerk voor veel mensen met een valse start begonnen is. Maar laat ons er bewust van zijn dat deze pandemie geen gepaste situatie is om telewerk te evalueren. Ten eerste was de dosis telewerk die toegediend werd te hoog. Voor veel mensen ging het van 0 naar 100 procent. Zulke drastische gedragsveranderingen zijn problematisch. Geleidelijk opbouwen is de te verkiezen strategie. Ten tweede was de (psychosociale) context waarin deze verandering plaats moest vinden niet representatief. Het klimaat was er een van angst, dreiging en een onzeker toekomstperspectief.

Tenslotte zaten ook de randvoorwaarden tegen: scholen werden gesloten en ook de hulplijn van de grootouders werd afgesloten. Voor veel mensen lag dat aan de basis van een opeenstapeling van rolconflicten thuis.

Telewerk floreert in organisaties waar performance management resultaatgericht eerder dan gedragsgericht is. Het werk wordt veeleer projectmatig en de olie van dat systeem is een cultuur van open communicatie.

Als we in de toekomst naar een telewerk 2.0 willen gaan waarin de voordelen van dit werkregime optimaal benut worden, dan moeten voldoende randvoorwaarden zijn vervuld. Vertrouwen is een essentiële factor. Organisaties en hun leidinggevenden moeten niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk wat meer afstand nemen van hun werknemers in deze vorm van werken. Telewerk floreert in organisaties waar het performance management resultaatgericht, eerder dan gedragsgericht is. Het werk wordt veeleer projectmatig.

De olie van dat systeem is een cultuur van open communicatie. Kunnen we verwachten dat dat voor iedereen vanzelfsprekend is? Nee. Training en ontwikkeling kunnen helpen om mensen tools aan te brengen die onontbeerlijk zijn, maar anderzijds gaat het ook om zogenaamde remote working skills die te maken hebben met zelf- en timemanagement.