Banale centrale bank bashing

Telkens 'die hard'-critici het hebben over het goedkopegeldbeleid van de centrale banken, zetten ze het woordje artificieel ervoor. Misschien om zelf ‘echter’ over te komen, ik weet het niet. Het is en blijft goedkope kritiek.

Door Hans Bevers, hoofdeconoom Bank Degroof Petercam

Deze week organiseerde Europees parlementslid Sander Loones (N-VA) een seminarie over het beleid van de centrale banken. Wie wilde horen hoe onverantwoordelijk het beleid van Draghi en co wel niet is, kon zich naar hartenlust vermaken. Inhoudelijk stelde het echter weinig voor.

Daar gaan we weer. De ECB dient de economie doping toe en houdt de interestvoeten kunstmatig laag. Artificieel, zeg ik je! De centrale banken installeren een nieuw communistisch systeem en houden er een verborgen agenda op na. Bovendien zijn het zeepbelblazers van de bovenste plank. De rente moet dringend hoger. Want het tast onze zuurverdiende spaarcentjes aan.

Diepe zucht. Deze oppervlakkige riedel doet het nog altijd goed. Critici die een ‘verantwoordelijk’ economisch beleid voorstaan, vinden in de centrale banken nog altijd een gemakkelijke schietschijf. Excuseer meneer, zei u echt planeconomie en complot? Hebben regeringen en centrale banken het kapitalisme onlangs niet net behoed voor een diepe val in de afgrond?

Begrijp me niet verkeerd, er valt wel degelijk iets te zeggen over het geldbeleid. Maar de vaak eenzijdige en ideologische kritiek aan het adres van de centrale bankiers doet meestal pijn aan de oren.

Padvinders

In essentie streven centrale bankiers een reële rente na die sparen en investeren verzoent op zo’n manier dat het op redelijke termijn resulteert in een goed draaiende economie en arbeidsmarkt. Die rente wordt de natuurlijke evenwichtsrente genoemd. Ok, dat is te gemakkelijk want die rente bepalen is in feite een complexe inschattingsoefening die afhangt van vele factoren zoals de globale spaaroverschotten, de impact van de technologie en de demografische tegenwind.

Willen centrale banken de economische activiteit stimuleren, dan zullen ze de reële rente onder de natuurlijke evenwichtsrente zetten. Willen ze de economie afremmen, dan zullen ze het omgekeerde doen. In zekere zin kan je de ECB en de Fed beschouwen als padvinders die door zeer troebele glazen kijken want de theoretische evenwichtsrente is niet zichtbaar. En met reden. De toekomst is namelijk onzeker.

Liquiditeitsval

De reden waarom centrale banken overgingen tot kwantitatieve versoepeling (QE) ligt natuurlijk in het feit dat ze al snel op het probleem van de nulrente en de lage inflatie botsten. Daardoor kon de reële rente onvoldoende dalen om het economische herstel snel op de been te brengen. De enorme impact van de Grote Financiële Crisis in combinatie met de structureel dalende trend in de natuurlijke evenwichtsrente maakte dat nochtans noodzakelijk.

Nu wordt het interessant. Het standaardantwoord op het probleem van de liquiditeitsval is een meer expansief budgettair beleid. Dat multiplicator-effect is zeer positief op het moment dat de private sector zijn kater uitslaapt na een wild kapitalistisch feestje. Helaas gaven de tegenstanders van het ruime geldbeleid ook op dit vlak niet thuis. De crisis moest maar uitgezweet worden met een strak tering-naar-de-nering-beleid, zo luidde het. De uitkomst was ernaar: een lang uitgesponnen zwak herstel.

En zo kwam er teveel druk te liggen op de schouders van de centrale bankiers om de rest van het werk op te knappen. Ook al was het netto-effect van hun beleid positief, wonderen mochten er nooit van verwacht worden.

Grote ogen

Het lijkt wel een zenuwtrek. Telkens critici spreken over het goedkopegeldbeleid van de centrale banken, zetten ze het woordje artificieel ervoor. Misschien om zelf ‘echter’ over te komen, ik weet het niet. De centrale bank kan zich evenwel niet afzijdig houden, ze moet iets doen. Je kan gerust discussiëren over het ‘juiste’ niveau van de rente, maar daarover blijft het dan weer oorverdovend stil. Tussen haakjes, het goedkope en nietszeggende antwoord ‘normaliseren’ tel ik niet mee.

Was QE tevens de meest doeltreffende manier van handelen? Allicht niet. De Zuid-Koreaanse econoom Ha-joon Chang verwoordde het ooit treffend: ‘Het is zoals iemand die dorst heeft een fles water over zijn hoofd gieten. Je hebt hem water gegeven, maar niet op een goeie manier om zijn dorst te lessen.’ Inderdaad, door massaal overheidsobligaties aan te kopen kwam het geld vooral in de financiële sector terecht in plaats van rechtstreeks in de economie.

Efficiënter

Het was allicht efficiënter geweest als de ECB het geld rechtstreeks in de zakken van de gezinnen had gedropt. Nu komen we natuurlijk op het domein van helikoptergeld. Maar daar waren de geesten helemaal niet rijp voor.

Ik vermoed dat de critici van het huidige soepele geldbeleid in de toekomst nog grote ogen zullen trekken. De structureel lage rente maakt dat we allicht vaker in de liquiditeitsval zullen lopen.

Theoretisch gezien is er geen reden om te wanhopen. Budgettaire stimulus, helikoptergeld, de uitfasering van cash geld in combinatie met negatieve beleidsrentes en een hogere inflatiedoelstelling bieden uitwegen. Vanuit praktisch oogpunt liggen de kaarten anders.