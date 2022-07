Banken en verzekeraars hebben nood aan stabiele regelgeving over duurzaamheid

Nieuwe Europese regels geven banken en verzekeraars een grotere rol in de duurzame transitie. Helaas is het regelgevend kader labiel.

In Europa is de aandacht voor het klimaatprobleem in een stroomversnelling gekomen. Dat blijkt uit de almaar evoluerende regelgeving over duurzaamheid en verantwoord ondernemen, zowel op financieel als niet-financieel vlak. De Green Deal van de Europese Unie heeft tot doel van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken. De deal voorziet in een groot investeringsplan om de transitie naar een groene, duurzame en klimaatneutrale economie te financieren.