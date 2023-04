Banken hebben mogelijk te sterk gefocust op grote vermogens...

Velen zijn fan van de verregaande digitalisering van de banken en de betere dienstverlening. Door de digitalisering en vooral de ontwikkeling van goede bankapps is bankieren fundamenteel veranderd. Een betaling is een klik weg, een domiciliëring is een eitje. Je kan betalingen eenvoudig doorzoeken, een afspraak boeken, beleggingsadvies krijgen en het internationaal gebruik van je bankkaarten regelen. Dankzij de digitalisering werden bankdiensten toegankelijker en nieuwe diensten mogelijk.