Banken moeten ook vertrouwen personeel terugwinnen

Febelfin-CEO Karel Van Eetvelt stelt remedies voor om het vertrouwen van de bankklanten terug te halen (De Tijd, 15 september), maar het personeel weer vertrouwen geven en motiveren is net zo belangrijk. Met betere arbeidsverhoudingen bijvoorbeeld.

Door Dirk De Backere, werknemersafgevaardigde voor LBC-NVK bij KBC

Volgens Karel Van Eetvelt, de CEO van Febelfin, verdienen de klanten van banken én veiligheid én rendement én persoonlijk contact én digitaal bankieren, en dit aan lage tarieven (De Tijd, 15 september). Dat moet het vertrouwen van de klant terugwinnen.

Naast het feit dat alleen de zon gratis opkomt en de rendabiliteit van de sector al zwaar onder druk staat - moeilijk uit te leggen aan diezelfde klant als je op papier nog mooie winsten kan voorleggen - is het herstellen van het vertrouwen van de medewerkers minstens even belangrijk. Zij voelen zich in de orkaan van de digitalisering en de marktomstandigheden in de brede zin van het woord, evengoed dikwijls een speelbal.

Arbeidsvoorwaarden

De tarieven in België voor financiële dienstverlening zijn bij de laagste van Europa. De dienstverlening op zich is zonder enige twijfel absolute top. Dit is niet het minst te danken aan de dagelijkse niet aflatende inzet van duizenden medewerkers. De (nog) lagere tarieven waarvoor Van Eetvelt pleit dreigen echter de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector nog verder onder druk te zetten. Arbeidsvoorwaarden die nu al als concurrentiemiddel worden gebruikt en zich al jaren in een neerwaartse spiraal bevinden, bij gebrek aan écht inhoudelijke sectorale akkoorden.

Hierdoor wordt het zwaartepunt van de besprekingen daarover op bedrijfsniveau gelegd. Maar ook hier zorgen de sectorale ordewoorden aan werkgeverskant ervoor dat er weinig te rapen valt, laat staan recurrent. Tegelijk wordt er impliciet en soms expliciet gedreigd met het niet meer willen bieden van werkzekerheid, en wordt in ruil een steeds grotere flexibiliteit verwacht. Want de dreiging komt nu vooral van buiten de sector. Wat ik niet ontken.

Flexibiliteit

Als de CEO van Febelfin het vertrouwen van de klanten wil herstellen, begint hij best met het terugwinnen van het vertrouwen van het personeel. Op sectorniveau onderhandelen met open vizier, vanuit het besef dat de uitdagingen inderdaad groot zijn, maar dat je die niet kan aangaan zonder gemotiveerde medewerkers. Zowel de ‘medewerker van gisteren’, die meer respect verdient dan hij/zij nu soms krijgt, als de ‘medewerker van morgen’, van wie nog net geen wonderen worden verwacht in ruil voor meestal fiscaalvriendelijke snoepjes en een bijna totaal gebrek aan een privéleven. Want bankier, dat ben je 24/7.

Het bankpersoneel is tot zeer veel bereid, maar dan moeten de arbeidsverhoudingen ook terugkeren naar win-winrelaties. De toegevoegde waarde moet evenredig worden verdeeld over alle stakeholders. En flexibiliteit moet in beide richtingen werken en niet in één, zoals nu veelal het geval is. Wie denkt dat men - zeker in deze arbeidsmarkt - medewerkers zo kan binden aan een onderneming, wachten nog zure verrassingen. Overstijg de slogans en maak er werk van op het terrein.