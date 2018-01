Bart De Wever, de nieuwe koning Midas

'Als je van het ene geluk in het andere rolt, dan is dat een voorbode van grote rampspoed. Het zal voor Bart De Wever ook wel een reden zijn tot piekeren. Hoe kunnen de goden alsnog revanche nemen voor de al te grote voorspoed bij de N-VA?' © Photo News

Alleen een mogelijke onttroning van Bart De Wever in Antwerpen baarde de N-VA nog wat zorgen. Tot gisteren. Het grootste gevaar dat de partij van koning Midas in de aanloop naar de verkiezingen nog kan bedreigen is overmoed en roekeloos gedrag.

Door Bart Maddens, politicoloog KU Leuven

Bart De Wever lijkt meer dan ooit op koning Midas. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. In alle opzichten lacht het geluk hem en zijn partij toe. De pijnlijke teloorgang van het Antwerpse kartel Samen is maar de jongste van een lange reeks ongelooflijke meevallers.

Als de affaire Meeuws de opmaat is van een escalerende vuile oorlog tussen de partijen, dan is dat ook voor de N-VA niet zonder risico.

Het is begonnen in 2015, met de terreuraanslagen van Parijs en de asielcrisis. Die katapulteerden de thema’s veiligheid, migratie en identiteit naar de top van de politieke agenda. Laat de N-VA nu net de partij zijn die alle relevante ministerportefeuilles voor die thema’s in huis had. En laat de betrokken excellenties nu net daadkrachtige en mediagenieke politici zijn die op handen worden gedragen door veel kiezers. En laat ‘identiteit’ nu net een thema zijn dat ook de klassieke Vlaams-nationalistische achterban van de partij aanspreekt, zodat ze de communautaire stilstand kunnen vergeven en vergeten.

Weelde

Aanvankelijk was het identiteitsverhaal ook bedoeld om de aandacht af te leiden van de nogal magere prestaties op economisch vlak. Maar nu de economie boomt, er volop jobs worden gecreëerd en de begrotingsvooruitzichten alsmaar gunstiger worden, hoeft dat zelfs niet meer. De N-VA zal evengoed kunnen cashen met het economische thema.

De partij beschikt stilaan over een ongekende weelde aan thema’s en populaire politici om het electoraat in 2019 te verleiden. Voor alle kiezers die niet uitgesproken links zijn wordt het op de duur lastig een reden te vinden om niet voor de N-VA te stemmen, zo lijkt het wel. Enkel een mogelijke onttroning van Bart De Wever in Antwerpen baarde de partij nog enigszins zorgen. Tot gisteren.

We weten natuurlijk hoe het koning Midas is vergaan. Hij stierf van de honger omdat ook het eten dat hij aanraakte in goud veranderde. Het voedsel van de partijen is macht. Misschien nemen de andere partijen wraak op de N-VA door haar vanaf 2019 daarvan uit te sluiten en uit te hongeren. Maar zeker op het Vlaamse niveau wordt dat, volgens de huidige peilingen, zo goed als onmogelijk. Er zou wellicht een monstercoalitie van de traditionele partijen plus Groen nodig zijn om de N-VA buiten de regering te houden. Met het risico dat de partij de volgende keer een absolute meerderheid haalt.

Waarschuwing

En toch houdt de Midas-mythe een waarschuwing in voor de N-VA. In de oudheid geloofde men dat te veel geluk ongeluk brengt. Een overmaat aan menselijke voorspoed maakt de goden immers afgunstig. Geluk en ongeluk moeten altijd in balans zijn. Als je van het ene geluk in het andere rolt, dan is dat een voorbode van grote rampspoed. Het zal voor Bart De Wever ook wel een reden zijn tot piekeren. Hoe kunnen de goden alsnog revanche nemen voor de al te grote voorspoed bij de N-VA?

Op veel manieren natuurlijk. De weg naar de lokale en federale verkiezingen is nog lang. Misschien komt het N-VA-momentum te vroeg. Het is niet gezegd dat migratie en identiteit tegen de verkiezingen nog zo centraal staan. Het veiligheidsthema deemstert al weg. Onverwachte gebeurtenissen kunnen het politieke plaatje van vandaag op morgen helemaal omgooien. Het is de nachtmerrie van elke politicus. Stel je voor dat er morgen een kernramp is in Doel. Met haar verzet tegen de kernuitstap wordt de N-VA dan plots de paria van de Wetstraat. En wat als de communautaire spanningen ineens oplopen? Bijvoorbeeld naar aanleiding van de verklaring tot grondwetsherziening. Zou de N-VA in dat geval alsnog de knop kunnen omdraaien van ‘geen ommekeer’ naar een meer institutioneel verhaal? Ook al heeft ze dat vijf jaar lang verwaarloosd?

Koning Midas stierf van de honger omdat ook het eten dat hij aanraakte in goud veranderde. Het voedsel van de partijen is macht.

Het grootste gevaar dat de N-VA bedreigt in de aanloop naar de verkiezingen is echter de overmoed, de hybris. Het gevoel dat niets de partij nog kan deren. De roes van de onoverwinnelijkheid. Dit zou kunnen leiden tot roekeloos gedrag. Tot nu toe reden de N-VA excellenties een uitstekend parcours. Maar een fatale misstap is snel gemaakt. Dat geldt al zeker voor wie, zoals Theo Francken, soms op de rand van de afgrond danst. En dan is er nog de scandalitis. Mede door haar briljante communicatie is de N-VA daar tot nu toe vrij immuun voor gebleken. Vandaar dat ze die ook kan oppoken. Maar als de affaire Meeuws de opmaat is van een escalerende vuile oorlog tussen de partijen, dan is dat ook voor de N-VA niet zonder risico.

Niet de menselijke voorspoed op zich maakt de goden woest, maar wel de hybris. Wie hoogmoedig te koop loopt met zijn geluk, zich ongenaakbaar voelt, en daardoor al te vermetel is, die wordt door de goden genadeloos afgestraft. En de goden, dat zijn in dit geval natuurlijk de Vlaamse kiezers.